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Аналитик назвал самое слабое место российской нефти

Аналитик Потавин назвал уязвимым местом российской нефти страхование ее поставок
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Сегодняшние нюансы в страховой отрасли ставят под угрозу все усилия России по торговле энергоресурсами в противовес санкционному давлению Запада. Именно эти аспекты Евросоюз (ЕС) и планирует учесть в шестом пакете рестрикций, заявил в четверг, 26 мая, аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Александр Потавин.

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Эксперт напомнил, что необходимо брать во внимание факт возможного запрета компаниям и судам из блока перевозить нефть из РФ и помогать транспортировкам. Это, по словам Потавина, подразумевает под собой прямой или косвенный запрет на техподдержку и прочие услуги.

«Такая ситуация может поднять цены на энергоносители, поскольку новые ограничения приведут к сбоям в поставках углеводородного сырья из России по всему миру», — заявил Потавин в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, 95% договоров страхования ответственности танкеров проходят через Международную группу ассоциаций. Она зарегистрирована в Лондоне и должна неукоснительно соблюдать европейские законы. Поэтому чтобы разрешить ситуацию России нужно будет обращаться к местным страховщикам.

18 мая сообщалось, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокировали. Главы МИД европейских государств должны были прийти к общему консенсусу касаемо эмбарго на поставку энергоресурсов из РФ, однако не все однозначно поддержали эту идею. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сравнил введение ЕС полного запрета с атомной бомбой для экономики страны.

За несколько дней до этого, 14 мая, Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен распространила новый регламент, который определял порядок расчета европейских энергетических компаний с Россией за импорт носителей. Они и впредь имеют возможность расплачиваться за российский газ, только через открытие счетов в Газпромбанке. Это позволит им не нарушать введенные главами их государств санкции.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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