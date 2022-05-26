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Google уведомила ряд российских провайдеров об отключении от серверов Google Global Cache

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Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров об одностороннем расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache в связи с изменением правовой политики. Об этом сообщили в среду, 25 мая, в юридической компании «Ордерком».

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Уточняется, что соответствующие письма стали приходить провайдерам еще 19 мая.

«Есть официальные письмо об одностороннем отказе от соглашения по п.5с. BGP (протоколы динамической маршрутизации — Ред.) разорваны. Ping (утилита для проверки целостности и качества соединений в сетях — Ред.) отсутствует», — говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

При этом, отмечается, Google объясняет одностороннее расторжение контракта «изменениями правовой практики»

Как сообщил глава «Ордерком» Дмитрий Галушко, уведомления получил, в частности, оренбургский провайдер «Радиосвязь», который работает под брендом «Фокус лайф».

Серверы Google Global Cache предназначены для оптимизации нагрузки на мощности интернет-провайдера при работе с сервисами.

18 мая дочерняя компания Google в РФ на Федресурсе разместила информацию о том, что намерена добиться через суд своего банкротства. Отмечалось, что решение принято посте того, как суд по искам Роскомнадзора наложил на компанию оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей.

Эту сумму «дочка» американской корпорации должна была добровольно выплатить до 19 марта. При этом свои денежные обязательства она не смогла выполнить.

Между тем, представитель компании подчеркивал, что сложившаяся ситуация не повлияет на работу Google для пользователей из России. YouTube, GMail, «Google Карты», Google Play и прочие сервисы продолжат функционировать.

Суд постановил оштрафовать Google на 7,2 млрд рублей за отказ запрещенный удалить контент 24 декабря 2021 года, а 1 мая, в отношении компании было возбуждено дело о принудительном взыскании штрафа в 7,2 млрд рублей.

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