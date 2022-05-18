В Google объяснили намерение признать банкротство дочерней компании в РФ

Арест банковского счета Google сделал невозможным функционирование российского офиса. Об этом в среду, 18 мая, сообщает представитель компании.

«Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств», — пояснил он.

Представитель подчеркнул ТАСС, что Google продолжит работать для пользователей из России, несмотря на инициирование собственного банкротства. Так, для пользователей продолжат работать бесплатные сервисы, такие как поисковик, YouTube, GMail, «Google Карты», Google Play и другие.

Ранее в этот день стало известно, что дочерняя компания Google в РФ намерена обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Отмечалось, что компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

Суд по искам Роскомнадзора наложил на компанию оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенного контента, который «дочка» американской корпорации должна была добровольно выплатить до 19 марта. Кроме того, сейчас в отношении ООО «Гугл» в Арбитражном суде инициировано несколько исков, где истцами выступают российские СМИ.

Из документов судебных решений, утвержденные оборотные штрафы для Google и Meta (признана экстремистской в РФ) составили 5% от годового дохода данных компаний. Компания была признана виновной по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ о повторном неудалении владельцем информационного ресурса запрещенного российским законодательством контента.

1 мая российские приставы возбудили в отношении Google дело о принудительном взыскании штрафа в 7,2 млрд рублей. Дело возбуждено на основании решения Таганского суда Москвы о выплате оборотного штрафа за неоднократный отказ удалить запрещенный в РФ контент.