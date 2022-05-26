Google отключит в России ряд ускоряющих загрузку контента серверов

Некоторые российские интернет-провайдеры получили уведомление от компании Google о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, использующихся для ускорения загрузки контента. Об этом 26 мая пишет РБК со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.

Информацию подтвердил глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко в своем Telegram-канале.

По его словам, уведомления получили, в частности, оренбургский провайдер «Радиосвязь». В письме от одной из ирландских «дочек» Google в адрес «Фокус лайф», под брендом которого работает провайдер из Оренбурга, говорится, что отключение серверов со состоится «в связи с изменениями правовой практики».

18 мая стало известно, что дочерняя компания Google в РФ намерена обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Отмечалось, что компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

Как отметил представитель компании, арест банковского счета Google сделал невозможным функционирование российского офиса. Пи этом он подчеркнул, что Google продолжит работать для пользователей из России, несмотря на инициирование собственного банкротства.

В частности, россияне продолжат пользоваться сервисами YouTube, GMail, «Google Карты», Google Play и другими.

Как заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «Известиями», после признания дочерней компании Google в России банкротом она перестанет заниматься коммерцией в стране.

В то же время управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко связал банкротство отделения Google с нежеланием следовать законам России. При этом на репутации самой компании происходящее едва ли скажется каким-то образом.

24 декабря 2021 года суд постановил оштрафовать Google на 7,2 млрд рублей за отказ запрещенный удалить контент. Позднее, 1 мая, в отношении компании было возбуждено дело о принудительном взыскании штрафа в 7,2 млрд рублей.