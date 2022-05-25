Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назначил генерал-майора Куренкова на должность главы МЧС России
Мир
В Кремле прокомментировали смену риторики западных СМИ по отношению к РФ
Политика
ГД приняла в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для контрактников
Общество
В Рособрнадзоре исключили влияние выхода из Болонской системы на формат ЕГЭ
Общество
Попова заявила об отсутствии необходимости прививаться от оспы обезьян
Мир
Захарова назвала ослабление Евросоюза негласной целью США
Экономика
Еврокомиссар назвала зависимость ЕС от российского газа следствием жадности
Экономика
Кофейни Starbucks может купить кувейтская Alshaya Group
Мир
ВС России уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич»
Политика
Совет Федерации поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС России
Экономика
В Кремле оценили ситуацию с укреплением рубля
Сюжет:

В Кремле оценили ситуацию с укреплением рубля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин и правительство страны постоянно уделяют внимание теме укрепления российской валюты. Об этом 25 мая заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам, практически еженедельно Путин их проводит. Это повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается», — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать опасения некоторых экспертов по поводу возможного негативного эффекта от укрепления российской валюты.

Тяжелый рубль: как сдержать опасное для экономики укрепление валюты
Обвал доллара не на шутку озадачил ЦБ и российских экспортеров

Ранее в этот день курс доллара впервые с февраля 2018 года опустился ниже 56 рублей, а евро — ниже 58 рублей первый раз с июня 2015 года.

Реклама

До этого, 23 мая, доцент института экономики и финансов Государственного университета управления Артем Савостицкий заявил «Известиям», что резкое укрепление курса рубля может привести к «голландской болезни» (эффекту Гронингена), при котором усиление притока иностранной валюты приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и инфляции в долгосрочной перспективе.

В то же время в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что укрепление курса рубля дошло до пика. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сказал о том, что котировки доллара и евро приближаются к минимумам.

21 мая в материале издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечалось, что вопреки прогнозам, курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет. По словам автора статьи, сохранять стабильность позволяют высокие доходы от продаж энергоносителей и укрепление торговых связей с Индией и Китаем.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022