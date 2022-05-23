Эксперт рассказал о борьбе Запада с интенсивным укреплением рубля

Западные страны рассчитывают нанести России техническое поражение, три месяца прямого экономического давления не дали ожидаемых результатов. Об этом 23 мая «Известиям» заявил доцент института экономики и финансов Государственного университета управления Артем Савостицкий.

«Ставка на обвал рубля и всей финансовой системы России не сработала. Более того, как подчеркнул президент России [Владимир Путин] <…> торговля в национальных валютах уже принесла свой положительный результат», — сказал Савостицкий, отмечая укрепление рубля.

Теперь Западу приходится бороться с интенсивным укреплением рубля и менять свою стратегию, отметил эксперт.

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«Во-первых, расчет на то, что Россия 25 мая объявит о техническом дефолте в связи с невозможностью обслуживать свой внешний долг, который кстати сейчас составляет всего 14% от ВВП, из-за санкций США. Во-вторых, есть намерение нанести экономический урон высокотехнологичному сектору России и Белоруссии. Резкое укрепление курса рубля может привести к Голландской болезни (эффект Гронингена), при котором усиления притока иностранной валюты приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и инфляции в долгосрочной перспективе», — сказал Савостицкий.

По мнению доцента, Союзное государство России и Белоруссии имеет все возможности для использования «мягких» инструментов регулирования, которые позволят нарастить темпы промышленной кооперации, повысить конкурентоспособность продукции аграрного сектора.

Ранее в этот день Путин заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции. Он обратил внимание, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

Также в понедельник в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что укрепление курса рубля дошло до пика. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сказал о том, что котировки доллара и евро приближаются к минимумам, а кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что европейская экономика в настоящее время испытывает более серьезные сложности, чем американская. Это отражается на курсе валют.

Днем 23 мая курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. По состоянию на 16:25, евро достиг 58,8 рубля, доллар котировался по 57,4 рубля.

При этом эксперты выразили опасение, что доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской болезнью» для российской экономики. В целях избежания плохого сценария доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко предложил ввести фиксированный курс рубля взамен плавающего, напомнив, что КНР обошла «голландская болезнь» благодаря этому.