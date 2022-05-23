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Эксперт предупредил о риске «голландской болезни» в экономике РФ

Экономист Домащенко заявил об угрозе «голландской болезни» в России из-за сильного рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской болезнью» для российской экономики, предостерег доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко.

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По его мнению, высокий курс нацвалюты — это потенциальная причина отставания высокотехнологичных отраслей и удорожания товаров на долгое время.

Эксперт убежден, что начавшееся в конце марта укрепление рубля может скоро закончиться. Домащенко считает, что сильная нацвалюта может негативно сказаться на конкурентоспособности российских экспортных товаров, помимо нефтегазовой отрасли. В целях избежания плохого сценария он предложил ввести фиксированный курс рубля взамен на плавающий, напомнив, что КНР обошла «голландская болезнь» благодаря этому.

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На фоне усилившихся санкций в отношении России с начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса курс рубля обновил минимумы. Рестрикции западных государств, в частности, коснулись финансов сферы и поставок высокотехнологичных товаров. Для стабилизации ситуации российский Центробанк ограничил приобретение валюты, увеличил ключевую ставку, сделал переводы расчетов за поставки газа недружественным государствам в рубли. Такие меры дал возможность курсу рубля укрепиться, по этой причине ЦБ РФ начал ослаблять ограничения.

Кроме того, в понедельник эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сказал о том, что котировки доллара и евро приближаются к минимумам. В условиях превышения предложения инвалюты над спросом укрепление рубля вряд ли прекратится без вмешательства властей. Также в этот день кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что европейская экономика в настоящее время испытывает более серьезные сложности, чем американская. Это отражается на курсе валют.

Днем 23 мая курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. По состоянию на 16:25, евро достиг 58,8 рублей, доллар США котировался по 57,4.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую российскими военными 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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