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В ФРГ отметили хорошую подготовку российской экономики к санкциям

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Западу не удалось сломить экономику России санкциями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Экономическая система России продолжает эффективно работать, несмотря на санкционное давление со стороны Запада. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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«Аналитики удивлены тем, что западные санкции мало вредят российской экономике. Россия явно была хорошо подготовлена ​​к экономической войне», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что, вопреки прогнозам, курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет. По словам автора статьи, сохранять стабильность позволяют высокие доходы от продаж энергоносителей и укрепление торговых связей с Индией и Китаем.

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В частности, оперативная переориентация на альтернативные рынки сбыта помогла компенсировать большую часть потерь на фоне попыток Евросоюза (ЕС) отказаться от российских нефти и газа.

Ранее в этот день Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

Также в понедельник в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что укрепление курса рубля дошло до пика. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сказал о том, что котировки доллара и евро приближаются к минимумам, а кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что европейская экономика в настоящее время испытывает более серьезные сложности, чем американская. Это отражается на курсе валют.

21 мая министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал, что введенные против России западными странами санкции являются стимулом для страны к поиску новых логистических коридоров. По его словам, разрабатывается направление логистики через известный международный транспортный коридор «Север–Юг». С российской стороны маршрут на нем проходит через порты Оля, Астрахань и Махачкала.

19 мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что Россия прорабатывает дополнительные каналы поставок и логистику из дружественных стран для поставки запчастей и комплектующих в энергетике.

29 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что совместно с Минтрансом ведут работы по развитию мультимодальных логистических цепочек. Новые цепочки выстраиваются для всех групп товаров, доставка которых была затруднена после введения санкций со стороны недружественных России стран.

Западные государства, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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