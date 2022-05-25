Курс доллара опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года

Курс доллара впервые с февраля 2018 года опустился ниже 56 рублей, а евро — ниже 58 рублей первый раз с июня 2015 года. Об этом в среду, 25 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.

«Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 55,9–56,86 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 55,985 руб./$1 (–81,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар опустился ниже 56 руб./$1 впервые с 27 февраля 2018 года. Евро при этом подешевел до 57,9325 руб./EUR1 (–61,75 коп. к закрытию вторника)», — следует из данных площадки.

Накануне, 24 мая, аналитик УК «Альфа-Капитал» Георгий Айвазов в беседе с «Известиями» назвал главные причины укрепления рубля на валютном рынке. По его словам, на бирже спрос стабильно превышает предложение, а доходы от экспорта в валюте продолжают поступать в условиях высоких цен на ресурсы на международном рынке.

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19 мая партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям» о том, почему для граждан сейчас снова есть смысл покупать доллары и евро. По словам эксперта, курс сдерживается в некотором роде за счет введения валютного контроля ЦБ РФ, а он в любой момент может быть ослаблен. Это в свою очередь грозит и ослаблением рубля.

Помощник президента России Максим Орешкин назвал курс рубля абсолютно рыночным.