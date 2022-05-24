Аналитик назвал причины укрепления рубля на валютном рынке

Российский рубль обновил максимумы относительно доллара США c 2018 года. Об этом 24 марта заявил в беседе с «Известиями» аналитик УК «Альфа-Капитал» Георгий Айвазов.

Утром во вторник впервые с марта 2018 года курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 57 рублей.

«Предложение валюты на бирже превышает спрос, следовательно, национальная валюта укрепляется. Доходы от экспорта в валюте продолжают поступать в условиях высоких цен на ресурсы на международном рынке, импорт пока ограничен», — отметил эксперт.

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Однако он не исключил, что ситуация может измениться во второй половине текущего года. По его словам, на это могут повлиять перестройка логистических цепочек и параллельный импорт.

По оценкам российского Министерства экономического развития на 23 мая, укрепление курса рубля уже дошло до пика. Теперь же, по информации министерства, импорт и потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Там также указали, что главную роль в процессе адаптации и укреплении курса рубля сыграет снижение ключевой ставки Центробанка.

При этом директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил 20 мая в беседе с «Известиями», что динамика курса рубля продолжает отражать дисбаланс спроса и предложения на российском валютном рынке. По его словам, валютный рынок еще не нащупал равновесие.

В тот же день экономист Татьяна Куликова заявила, комментируя укрепление рубля, что «дном» курса доллара станет отметка в 48 рублей.

19 мая помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, отметил он.

12 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о стабильном укреплении курса российского рубля. По его словам, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.

Кроме того, 8 мая несколько экспертов сообщили «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе рубля будут играть геополитика, решения Центробанка по валютному контролю и цены на нефть.