Более 70 палестинцев пострадали в столкновениях с военными Израиля

Один палестинец погиб, более 70 пострадали в результате столкновений с израильскими военными в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Как информировал палестинский Минздрав, 16-летний подросток получил тяжелое ранение в голову и был госпитализирован в местную больницу, однако медикам его спасти не удалось, передает телеканал «Известия». 15 человек из числа пострадавших были ранены резиновыми пулями, другие подверглись воздействию слезоточивого газа.

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