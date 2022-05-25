Подоляк ответил на призыв Киссинджера к Украине о переговорах с РФ

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк 24 мая назвал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера «давосским паникером» из-за его призыва к Украине пойти на уступки России и вернуться к переговорам, которое он сделал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы «давосских паникеров». Немного заняты», — написал Подоляк в своем Twitter.

Накануне Киссинджер заявил, что Киев необходимо уговорить вернуться к переговорам с Москвой, а Западу отказаться от попыток добиться военного поражения России. «Возврат к прежнему положению дел», прекращение боевых действий он назвал идеальным развитием событий.

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Кроме того, экс-госсекретарь заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

До этого, 22 мая, Михаил Подоляк сказал, что уступки принесут неприятные последствия для Украины. Он также признал, что позиция Киева становится всё более бескомпромиссной.

Ранее в этот же день глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил украинскую сторону в прекращении переговоров с Россией.

Также 13 мая президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской телекомпании RAI 1 заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма. Он предложил оставить этот вопрос, если он мешает процессу переговоров.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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