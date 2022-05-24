Эксперт назвал необходимый для любой работы навык

Чтобы быть востребованным в любой профессиональной сфере даже 50 лет, нужно постоянно учиться и быстро переучиваться, считает президент SuperJob Алексей Захаров.

Он добавил, что время, когда можно было окончить высшее учебное заведение и с этими знаниями работать до пенсии, закончилось с появлением интернета.

«Сейчас количество знаний и профессиональной информации огромное. По идее вы каждый день должны узнавать что-то новое и стараться быть лучшими в своей профессии», — заявил Захаров в беседе с RT.

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Специалист, который все время обучается, защищен от любых кризисов, подчеркнул он.

«Если вы думали, что умеете что-то в профессиональном плане, но при этом не развивались и вчера были такими же, как позавчера, — на самом деле вы не умеете ничего», — пояснил эксперт.

Как считает Захаров, нужно все время думать о том, как стать лучше себя вчерашнего. При этом, по его мнению, не существует «бесперспективных направлений» образования.

Кроме того, как пояснил Захаров, важную роль играют особенности страны, в которой вы работаете.

«Россия — огромная страна, и нам нужны специалисты практически во всех областях. Лучшая работа — та, что нравится, и та сфера, где вам интересно», — добавил собеседник RT.

По словам президента SuperJob, особенность России — в больших расстояниях, именно поэтому в стране перспективными направлениями считаются транспорт и логистика.

До этого, 3 мая, сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые профессии в мае в Москве. В топ вошли зубной техник (до 350 тыс. рублей в частной клинике), экономка (от 300 тыс. рублей) и автослесарь-моторист (до 200 тыс. рублей).