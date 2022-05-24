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Минфин РФ объявил о снижении требования по продаже валютной выручки с 80 до 50%

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Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров снижено с 80 до 50%. О принятии соответствующего решения сообщили 23 мая в Министерстве финансов России.

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В Минфине отметили, что решение было принято подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в стране на фоне стабилизации валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

Ранее в этот день в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что укрепление курса рубля дошло до пика. Уточняется, что основную роль в процессе адаптации и укреплении курса рубля сыграет снижение ключевой ставки Центральным банком России.

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19 апреля, Банк России смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора: сроки выросли с трех до 60 дней. Разрешение действует до 1 сентября 2022 года. Отмечалось, что смягчение правил валютного контроля позволит улучшить возможности этих компаний по управлению валютной ликвидностью.

О том, что экспортеры должны продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, сообщалось 28 февраля.

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