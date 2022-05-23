Захарова указала на одобрение Зеленским захвата Украины Польшей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 23 мая, прокомментировала инициативу украинского президента Владимира Зеленского об оформлении особого статуса иностранных граждан Польши на Украине.

Днем ранее стало известно, что Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особой правовой статус для граждан Польши на территории Украины.

«Казус суверенитета, иначе не скажешь. Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины. Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

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Захарова отметила, что киевский режим, «под видом сохранения собственной идентичности, только ее уничтожает».

«8 лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны», — заключила представитель МИД РФ.

Днем ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить со своим украинским коллегой Зеленским возможную передачу контроля над западными областями страны.

18 мая помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет западноукраинские земли.

6 мая представитель Кремля Дмитрий Песков указал на возможную угрозу для территориальной целостности Украины со стороны Польши.

5 мая польский президент Анджей Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

В тот же день бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива заявил, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указал, что поставки вооружения иностранного производства осуществляются по обновленной стратегии. Так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

28 апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сказал, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.