Эксперт прокомментировал отказ Польши от поставок российского газа

Формальный разрыв газовых отношений между Россией и Польшей ничего не меняет, Варшаву и «Газпром» сейчас, по сути, ничего не связывает, заявил в понедельник, 23 мая, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович.

Как напомнил эксперт, Польша ранее уже отказалась от поставок российского газа, когда заявила, что отказывается платить в рублях. Возможно, сейчас Варшава готовится к предстоящим юридическим разбирательствам с Россией и пытается «подстраховаться», предположил специалист.

«Варшава сама фактически национализировала долю Газпрома в компании, которая владеет польским участком газопровода Ямал–Европа, так что после этого компания вынуждена была прекратить закупку транзитных мощностей через Польшу. Так что Польшу и «Газпром» сейчас ничего не связывает. Формальный разрыв с польской стороны фактически ничего не меняет», — подчеркнул Митрахович в беседе с «Известиями».

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При этом, по словам эксперта, если полагаться на западные СМИ, то значительная часть крупных потребителей в Европе будет готова работать с Россией по новой схеме, хотя публично они этого не признают. В то время как менее политически защищенные компании будут перекупать газ у более крупных. Такая схема работы с Россией будет продолжаться на протяжении нескольких месяцев, а что будет позже — пока непонятно, считает Митрахович.

Ранее в этот же день стало известно, что Польша досрочно разорвала межправительственное соглашение на поставку российского газа, которое было подписано в 1993 году.

27 апреля «Газпром» заявил о приостановке поставок газа компании PGNiG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.

За день до этого уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

26 апреля Митрахович рассказал «Известиям», что прожить без газа из РФ Польше будет нелегко. По его словам, промышленность страны, особенно химическая, потребляет много голубого топлива.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшее время страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа.

Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны продолжают вводить из-за начавшейся 24 февраля спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса.

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