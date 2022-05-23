Военный эксперт счел лицемерными слова Борреля об истощении запасов вооружения ЕС

Военный эксперт Виктор Литовкин в понедельник, 23 мая, заявил, что Евросоюз зарабатывает на поставках вооружения Украине.

Таким образом он прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что из-за поставок вооружения Украине в объединении наблюдается истощение запасов военной техники. Боррель также подчеркнул необходимость для европейского объединения обеспечить свою безопасность путем создания собственных вооруженных сил.

«Боррель всегда врет, потому что ЕС зарабатывает на поставках боевой техники на Украину — она не бесплатно поставляется, за все это Киев будет расплачиваться. Сегодня Евросоюз требует за это зерно, завтра другое потребует. А то что запасы истощаются — это лицемерие, потому что военно-промышленный комплекс Франции, Германии, Италии и Великобритании не переставал работать, так что им достаточно боевой техники», — пояснил он в беседе с «Известиями».



По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Боррель демонстрирует склонность к решению вопросов силовыми методами. Представитель Кремля также указал на то, что милитаризация ЕС и дальнейшие поставки Украине оружия не будет способствовать безопасности и стабильности европейского континента.

Реклама

С начала спецоперации России по защите Донбасса страны Евросоюза на постоянной основе поддерживали Украину поставками военной техники. Например, 20 мая источники агентства DPA сообщили о намерении ФРГ поставить зенитные установки Gepard, до этого МИД страны уведомил о поставке современных танков и гаубиц. 17 мая обещание нарастить поставки вооружений Киеву были озвучены Францией. 5 мая курс на военную помощь подтвердила Италия, пообещав украинской стороне системы противовоздушной обороны и противотанковое оружие.

При этом 13 мая Европейская комиссия (ЕК) предупредила о серьезных недостатках в обороне Европы на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в ЕС из-за событий вокруг Украины. В составленном списке недостатков значатся средства ПВО для защиты городов и объектов инфраструктуры, дефицит вооружений, недостаток мощностей по их производству и др. При военном конфликте у Европы могут возникнуть проблемы с логистикой. Кроме того, у военных отсутствует зашифрованная спутниковая связь с европейским покрытием. Наблюдаются проблемы и с кибербезопасностью.