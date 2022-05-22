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Евросоюз признал истощение запасов военной техники из-за помощи Украине

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Запасы военной техники истощены из-за поставок вооружения Украине. Об этом в своем блоге на официальном сайте Европейского союза 22 мая заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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«Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков [обороны]», — отмечается в тексте заявления политика.

Он также подчеркнул необходимость для европейского объединения обеспечить свою безопасность путем создания собственных вооруженных сил.

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«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые европейские вооруженные силы, которые смотрят на более высокий уровень спектра, а также стремятся наращивать возможности и силы… Настало время продвигать вперед европейскую оборону. Нам необходимо укрепить европейскую оборонно-промышленную базу и обеспечить наличие необходимого военного потенциала», — резюмировал Боррель.

16 мая главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет финансовой помощи Украине, предназначенной на закупки оружия страной, в размере €500 млн. Таким образом суммарная финансовая помощь блока на военное оснащение Киева достигла €2 млрд. Помимо этого, 20 мая блок выделил еще €600 млн. в качестве «макрофинансовой» помощи.

До этого, 11 апреля, Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он отметил, что соответствующее решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель.

15 апреля глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюза усугубят ситуацию «на земле».

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

Страны Запада начали активно вооружать и оказывать финансовую помощь Украине на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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