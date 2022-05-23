Песков прокомментировал слова Борреля об истощении запасов вооружения ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 мая прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля об истощении запасов военной техники ЕС из-за помощи Украине.

«В целом Боррель не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Боррель демонстрирует склонность к решению вопросов силовыми методами.

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Песков также указал на то, что милитаризация ЕС и дальнейшие поставки Украине оружия не будет способствовать безопасности и стабильности европейского континента.

Об истощении запасов военной техники из-за поставок вооружения Украине Боррель заявил 22 мая в блоге на официальном сайте Европейского союза. Он также подчеркнул необходимость для европейского объединения обеспечить свою безопасность путем создания собственных вооруженных сил.

С начала спецоперации России по защите Донбасса страны Евросоюза на постоянной основе поддерживали Украину поставками военной техники. Например, 20 мая источники агентства DPA сообщили о намерении ФРГ поставить зенитные установки Gepard, до этого МИД страны уведомил о поставке современных танков и гаубиц. 17 мая обещание нарастить поставки вооружений Киеву были озвучены Францией. 5 мая курс на военную помощь подтвердила Италия, пообещав украинской стороне системы противовоздушной обороны и противотанковое оружие.

При этом 13 мая Европейская комиссия (ЕК) предупредила о серьезных недостатках в обороне Европы на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в ЕС из-за событий вокруг Украины. В составленном списке недостатков значатся средства ПВО для защиты городов и объектов инфраструктуры, дефицит вооружений, недостаток мощностей по их производству и др. При военном конфликте у Европы могут возникнуть проблемы с логистикой. Кроме того, у военных отсутствует зашифрованная спутниковая связь с европейским покрытием. Наблюдаются проблемы и с кибербезопасностью.

25 марта лидеры стран Евросоюза одобрили на саммите в Брюсселе первую оборонную стратегию сообщества «Стратегический компас ЕС» — близкого по концепции к доктрине НАТО документа. Она предусматривает создание сил быстрого реагирования Евросоюза численностью 5 тыс. человек.

При этом Россия неоднократно заявляла о том, что не представляет опасности. В то же время расширение НАТО и вступление Финляндии в Североатлантический альянс, как подчеркнул 12 мая Песков, угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.