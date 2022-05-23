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Россия стала второй в Европе по дешевизне газа для жителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В рейтинге стран по дешевизне газа для населения Россия заняла второе место. Лидером оказался Казахстан.

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Эксперты для оценки стоимости газа для населения проанализировали цены на него в пересчете на рубли. В агентстве отметили, что доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан.

Согласно исследованию «РИА Новости», опубликованному в понедельник, 23 мая, в Казахстане газ стоит 4,1 рубля за кубометр. Российская стоимость составляет 6,7 рубля за кубометр.

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Третье место рейтинга досталось Белоруссии, где газ на три рубля дороже, чем в России, отмечает телеканал «360».

По данным экспертов, в целом стоимость газа в Европе в 2021 году выросла. Особенно это заметно в Болгарии, где цена на голубое топливо увеличилась более чем вдвое, в Греции, где рост составил 95,9%, а также в Молдавии — там стоимость газа выросла на 84,7%. Как отмечает Life.ru, одной из причин таких скачков аналитики называют температурный фактор.

Между тем стоимость газа в шести странах снизилась. Больше всего это заметно в Словакии, где газ подешевел на 11,8%, Чехии — на 5% и Белоруссии — на 2%.

Самый дорогой газ оказался у жителей Швеции — 137 рублей за кубометр в пересчете на рубли, пишет НСН. Более 80 рублей платят в Дании, Нидерландах и Испании.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что программа газификации регионов России должна быть расширена таким образом, чтобы в нее вошло максимальное число населенных пунктов и домохозяйств, напоминает сайт kp.ru.

22 мая обозреватель французской газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид высказал мнение, что в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует.

Как отмечает автор статьи, у Норвегии, Нидерландов, Алжира и других экспортеров нет возможности обеспечивать повышенный спрос на голубое топливо в течение длительного времени, они могут рассматриваться лишь как резервные продавцы.

20 мая источники Reuters сообщили о том, что Германия и Италия заявили своим компаниям о возможности открытия счетов в рублях для покупки газа РФ без нарушения антироссийских санкций. Отмечалось, что это произошло еще до того, как 12 мая итальянская нефтегазовая компания Eni заявила о намерении продолжить закупать российский газ в мае, даже если оплата будет производиться в рублях. Сообщалось, что руководство Eni одобрило этот шаг после заявления «Газпрома» о том, что рублевые платежи не нарушат санкции ЕС.

На следующий день в министерстве экономики Германии подтвердили, что в вопросе оплаты российского газа страна будет ориентироваться на рекомендации Евросоюза. Согласно новому регламенту, распространенному Еврокомиссией 14 мая, европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций.

19 мая вице-премьер России Александр Новак рассказал, что уже около половины из 54 импортеров российского газа открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.

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