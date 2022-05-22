Сдавшийся в плен нацист назвал татуировку с сатаной «символом своего рода»

Сдавшийся в плен украинский нацист Давид Касаткин по прозвищу Химик назвал дьявола «символом своего рода». В распоряжении «Известий» 22 мая оказались кадры сдачи мужчины в плен.

Во время досмотра на теле Химика было обнаружено много нацистских и сатанинских татуировок. В частности, на его спине выбит Бафомет — это сатанинское божество с козлиной головой. Касаткин признался, что считает Бафомета «символом своего рода», тем самым подтверждает свою принадлежность к сатанистам.

«(Изображен. — Ред.) Бафомет. Это символ моего рода», — заявил боевик.

Реклама

Тем временем блогеры ознакомились с татуировками вышедшего с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе нациста и сошлись на мнении, что мужчина может быть причастен к издевательствам над военными российской армии. Как отмечают в Telegram-каналах, Касаткина выдают татуировки на руках, они же зафиксированы на видеозаписи с пытками.

Помимо этого, сдавшийся в плен не раз публиковал в своем канале угрозы в адрес россиян, но с 14 мая начал их удалять.

В Сети подчеркивают, что этот нацист причастен к атакам на полковников Вооруженных сил Украины, а также съемкам фейковых видео про солдат Российской Федерации.

20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Позже сообщалось, что завод покинули последние боевики «Азова».

Также в пятницу Минобороны РФ показало выход боевиков и их досмотр военнослужащими ВС РФ. У большинства в ходе досмотра были обнаружены схожие с нацистской символикой татуировки. С 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины, заблокированных на территории завода.

Освобождение Мариуполя — один из этапов спецоперации по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».