ВДНХ пригласила посетителей на программу ко Дню славянской письменности и культуры

В воскресенье, 22 мая, на ВДНХ начинаются мероприятия в честь Дня славянской письменности и культуры. Он отмечается 24 мая, и до этого дня посетителей ждут лекции по истории русского алфавита, мастер-классы по каллиграфии, а также квиз, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Три года назад на ВДНХ открылся центр славянской письменности "Слово". За это время он стал одной из самых популярных площадок выставки. Мероприятия, которые там проходят, интересны посетителям самых разных возрастов. Экскурсоводы рассказывают, как развивался родной язык и как выглядели первые древнерусские книги. Еще там проводятся мастер-классы, встречи с писателями, работает читательский клуб», — отметила она.

22 мая в центре «Слово» состоится воркшоп «Ошуюю и одесную: церковнославянский за два часа», участников которого познакомят с двумя славянскими алфавитами и научат распознавать надписи на иконах и фресках.

Реклама

В тот же день пройдет мастер-класс, на котором расскажут, как писали при Ярославе Мудром, Иване Грозном и Петре Великом. Гости узнают о самом первом древнерусском типе письма — уставе, который появился около тысячи лет назад. А любителям исторических головоломок предлагают поучаствовать в квизе «Тайны Кирилла и тайны Мефодия». Братьям-монахам и их заслугам также посвящено несколько экскурсий.

24 мая в аккаунтах ВДНХ в соцсетях опубликуют онлайн-экскурсию «Десять веков славянской письменности». Там расскажут о первых алфавитах (кириллице и глаголице) и о древнейших литературных произведениях, дошедших до наших дней. Также горожан в этот день приглашают на мастер-класс по каллиграфии.

В Доме культуры ВДНХ гостей познакомят с народными промыслами, предложат создать фигурку в стиле гжель или куклу-оберег. Там же пройдет концерт, на котором споют фольклорные песни, покажут миниатюры и сыграют вместе со зрителями в народные игры.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.