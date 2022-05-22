Крупнейший в мире полумарафон Забег.РФ стартовал по всей России

В воскресенье, 22 мая, в России стартовал крупнейший в мире полумарафон с одновременным стартом участников Забег.РФ. Он состоится сразу в 85 регионах РФ.

В этом году в полумарафоне примут участие 120 тыс. человек. Старт по всей стране дан в 9:00 мск.

Участникам на выбор предлагаются разные дистанции в зависимости от уровня подготовки. Минимальная дистанция — 1 км, максимальная — 21 км.

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Забег.РФ в 2022 году поборется за право войти в книгу рекордов как беговое мероприятия с самым большим числом городов-участников.

15 мая в столице также состоялся традиционный Московский полумарафон. В основном забеге приняли участие около 20 тыс. человек — как профессиональные, так и начинающие спортсмены.