Историческая дистанция: как прошел Московский полумарафон

В столице 15 мая состоялся традиционный Московский полумарафон. В основном забеге приняли участие около 20 тыс. человек — как профессиональные, так и начинающие спортсмены. Как они преодолевали дистанцию — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Участникам предстояло пробежать на выбор 5 км или 21,1 км по центру города
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Собрались бегуны в 7 утра по московскому времени, однако стартовали в разное время в зависимости от дистанции
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
На время проведения забега для автомобильного движения закрыли участки ряда столичных центральных улиц
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Участникам забега открылись виды на здание президиума Российской академии наук (РАН), здание Национального центра управления обороной РФ, Крымский мост, высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Маршрут Московского полумарафона организован в один круг по набережным Москвы
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Каждому бегуну перед стартом выдали браслет и присвоили стартовый номер
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Впервые Московский полумарафон проводился в 2014 году, а предыдущий — в августе 2020 года. В прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
В нынешнем году регистрацию на Московский полумарафон закрыли досрочно, так как на обеих дистанциях закончились свободные места
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Участие в забеге на 21,1 км возможно с 18 лет, а на пятикилометровой дистанции — с 14 лет
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Вдоль трассы организовали восемь зон для болельщиков и пять музыкальных зон
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Некоторые бегуны участвуют в полумарафоне уже не в первый раз
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Многие спортсмены пришли с группами поддержки — друзьями и родственниками
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Принять участие в спортивном мероприятии также могли люди с инвалидностью
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Призовой фонд Московского полумарафона составил 1 млн рублей. Победителем стал Павел Адышкин, представляющий Московскую область. Он преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 4 минуты 10 секунд
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Самой быстрой на дистанции 21,1 км среди женщин стала Елена Коробкина. Она показала результат в 1 час 10 минут 47 секунд
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
По завершении дистанции спортсмены могли отпраздновать победу, позвонив в колокол финишера, расположенный в финишном городке
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