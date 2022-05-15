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Историческая дистанция: как прошел Московский полумарафон

Профессионалы и любители пробежали более 20 км по центру столицы
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Участники Московского полумарафона – 2022.
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В столице 15 мая состоялся традиционный Московский полумарафон. В основном забеге приняли участие около 20 тыс. человек — как профессиональные, так и начинающие спортсмены. Как они преодолевали дистанцию — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Участникам предстояло пробежать на выбор 5 км или 21,1 км по центру города
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Собрались бегуны в 7 утра по московскому времени, однако стартовали в разное время в зависимости от дистанции
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Участники Московского полумарафона - 2022.
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
На время проведения забега для автомобильного движения закрыли участки ряда столичных центральных улиц
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Участники во время Московского полумарафона - 2022.
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Участникам забега открылись виды на здание президиума Российской академии наук (РАН), здание Национального центра управления обороной РФ, Крымский мост, высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль
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Участники во время Московского полумарафона - 2022.
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Маршрут Московского полумарафона организован в один круг по набережным Москвы
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Участники Московского полумарафона - 2022.
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Каждому бегуну перед стартом выдали браслет и присвоили стартовый номер
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Участники Московского полумарафона - 2022.
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Впервые Московский полумарафон проводился в 2014 году, а предыдущий — в августе 2020 года. В прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса
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Участники Московского полумарафона - 2022.
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
В нынешнем году регистрацию на Московский полумарафон закрыли досрочно, так как на обеих дистанциях закончились свободные места
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Участница Московского полумарафона - 2022.
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Участие в забеге на 21,1 км возможно с 18 лет, а на пятикилометровой дистанции — с 14 лет
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Участники Московского полумарафона - 2022.
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Вдоль трассы организовали восемь зон для болельщиков и пять музыкальных зон
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Участники Московского полумарафона - 2022.
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Некоторые бегуны участвуют в полумарафоне уже не в первый раз
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Участники на финише Московского полумарафона - 2022.
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Многие спортсмены пришли с группами поддержки — друзьями и родственниками
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Участники Московского полумарафона - 2022.
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Принять участие в спортивном мероприятии также могли люди с инвалидностью
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Победитель Московского полумарафона - 2022 Павел Адышкин на финише забега.
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Призовой фонд Московского полумарафона составил 1 млн рублей. Победителем стал Павел Адышкин, представляющий Московскую область. Он преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 4 минуты 10 секунд
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Победитель Московского полумарафона - 2022 среди женщин Елена Коробкина на церемонии награждения.
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Самой быстрой на дистанции 21,1 км среди женщин стала Елена Коробкина. Она показала результат в 1 час 10 минут 47 секунд
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Победители Московского полумарафона - 2022 среди мужчин: Андрей Лейман, занявший второе место; Павел Адышкин, занявший первое место; и Степан Киселев, занявший третье место, на церемонии награждения.
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
По завершении дистанции спортсмены могли отпраздновать победу, позвонив в колокол финишера, расположенный в финишном городке
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