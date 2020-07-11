«Гонка Героев»: экстремальный забег из зоны комфорта

В субботу, 11 июля, на подмосковном полигоне Алабино стартовала «Гонка Героев» — новый вид активного отдыха для тех, кто привык брать от жизни всё. Ее организатором выступил проект «Лига Героев» под руководством Ксении Шойгу
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В соревнованиях приняли участие более 2 тыс. профессиональных спортсменов и просто всех желающих с любым уровнем физической подготовки
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Участники забега преодолели полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Желающих покорить коварную трассу поджидали рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, «бешеные груши» и «змейки»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Выйти сухим из воды никому не удалось — участникам, чтобы прийти к цели, нужно было в буквальном смысле упасть лицом в грязь
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Полоса препятствий напичкана разными замысловатыми преградами, и, чтобы ее преодолеть, спортсменам пришлось хорошенько попотеть
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Антураж военного полигона Алабино дополняли выстрелы из автоматов холостыми патронами в воздух
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Вся восьмикилометровая «Гонка Героев» состояла из 49 рубежей с препятствиями
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Каждый участник решал сам, преодолевать гонку в одиночку или командой. На выбор были три уровня сложности: «новичок», «любитель», «профессионал», поэтому главное — взвесить свои возможности
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В любой момент на помощь спортсменам приходили опытные инструкторы, которые поддерживали их в прохождении сложных участков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
При этом даже неподготовленные участники могут пройти трассу достойно. По словам организаторов, в «Гонке Героев» нет проигравших, поскольку участие в ней — уже победа
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Время прохождения полосы препятствий, конечно, важный момент, но многие участвуют в соревнованиях «для себя»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Организаторы утверждают, что, преодолевая препятствия, участники побеждают свои страхи, открывают себя с новой стороны и этот опыт остается с ними навсегда
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Проект «Гонка Героев» уже объединил сотни тысяч участников по всей стране, став для них неотъемлемой частью спортивного досуга
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
С прошлого года «забег с препятствиями» официально стал видом спорта. Теперь любители подобных развлечений могут стать профессиональными спортсменами и завоевать звание «Мастер спорта России»
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.