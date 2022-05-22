После визита в Херсон иностранные журналисты заявили о лжи западных СМИ

Освобожденную от нацистов Херсонскую область на этой неделе увидели почти полсотни журналистов и блогеров из Франции, Германии, Индии, Сербии и других стран. Увидев восстановление в регионе мирной жизни, они заявили о лживости западных медиа.

«Медиа на Западе пишут, что русские потеряли Херсон. Давайте серьезно: было бы это правдой, мог бы я тут стоять в футболке? Да я бы стоял в жилете, каске и не факт, что я вообще тут был. Здесь всё кажется довольно спокойным, мирным», — отметил американский журналист Джон Дуган.

Его коллега из Германии Томас Риппер добавил, что вовсе ничего не знал о происходящем с 2014 года.

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«Ноль информации! Все эти восемь лет. И блокада, и теракты, и т. д. Это все ноль информации. Никто ничего не знает», — изумился он.

Журналисты и блогеры увидели работу коммунальных служб и банков, магазинов и аптек. Посмотрели, как на местном водоканале подают из артезианских скважин воду без перебоев. Послушали истории людей о том, как жили и работали в Херсонской области до освобождения от нацистов.

«Я видел, как люди на улице тренируются, как они ходят за покупками. Понятно, что тут не совсем всё, как прежде, но, по крайней мере, я тут не вижу войск и надеюсь, что так это и останется. Что никто не будет прикрываться этим городом», — поделился репортер Алехандро Керк.

7 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Херсонская область полностью освобождена от националистов и власти Киева. Он подчеркнул, что жизнь на освобожденных территориях налаживается и «всё двигается в мирном русле».

Накануне, 6 мая, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область. Он отметил, что область, «богатая историческим наследием, богатая своими людьми», будет развиваться.

На данный момент в Херсонской области возобновилось вещание российских телеканалов и радиостанций. 6 мая власти края заявили, что жители региона получат право на российское гражданство.

28 апреля зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возвращение освобожденного региона обратно под контроль Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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