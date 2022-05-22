Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 22 мая

В Москве в воскресенье, 22 мая, ожидается переменная облачность, отсутствие осадков и до 14 градусов тепла. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +12…+14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов.

В Московской области в дневные часы будет +10…+15, к ночи похолодает до 0…+5.

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Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

19 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе. По его словам, столбики термометров устремятся к отметке в +20 градусов. Он отметил, что весна окончательно вернет утраченные позиции, после чего «начнется постепенная подготовка к климатическому лету». Обычно оно наступает в столице 28 мая.