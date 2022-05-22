Реклама
Прямой эфир
Мир
Блинкен намекнул на отсутствие у США планов по восстановлению отношений с РФ
Культура
В России предложили ввести временные нормы лицензирования
Мир
В США заявили о резком росте числа дезертиров среди моряков ВМС
Спорт
Российский футболист Черышев объявил об уходе из «Валенсии»
Мир
Экс-посол подтвердил ложь США относительно вступления Украины в НАТО
Мир
В Рубежном рассказали о новых попытках боевиков Украины обстреливать поселение
Экономика
Минэкономики ФРГ заявило о приоритете рекомендаций ЕС при оплате российского газа
Спорт
Парижский ПСЖ продлил контракт с нападающим Килианом Мбаппе
Туризм
Испания открылась для всех иностранных туристов с ПЦР-тестом
Мир
Минобороны сообщило о провокации боевиков Украины с жертвами среди мирного населения
Наука
Самый удаленный от Земли «Вояджер-1» начал передавать «странные данные»
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 22 мая

0
Девушка идет по улицам Москвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в воскресенье, 22 мая, ожидается переменная облачность, отсутствие осадков и до 14 градусов тепла. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Считаем градусы: когда в России начали наблюдать за погодой
300 лет назад зародилась отечественная метеорология

Днем в Москве воздух прогреется до +12…+14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов.

В Московской области в дневные часы будет +10…+15, к ночи похолодает до 0…+5.

Реклама

Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

19 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе. По его словам, столбики термометров устремятся к отметке в +20 градусов. Он отметил, что весна окончательно вернет утраченные позиции, после чего «начнется постепенная подготовка к климатическому лету». Обычно оно наступает в столице 28 мая.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022