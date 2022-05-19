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Синоптик предрек потепление к середине следующей недели в Москве

Синоптик Тишковец: к середине следующей недели в Москве потеплеет до +20 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе.

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По его словам столбики термометров устремятся к отметке в +20 градусов.

«К середине следующей недели потеплеет, и температурный фон, наконец-то, вернется в свое климатическое русло, а столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки», — рассказал Тишковец «РИА Новости» в четверг, 19 мая.

Он отметил, что весна окончательно вернет утраченные позиции, после чего «начнется постепенная подготовка к климатическому лету». Обычно оно наступает в столице 28 мая. Именно тогда происходит переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в +15 градусов и выше.

В четверг, 19 мая, в столице ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Днем в столице температура воздуха составит +11…+13, ночью столбики термометров опустятся до +3…+5. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице в ближайшие выходные. По его словам, 19 мая станет последним дождливым днем, а уже с пятницы, 20 мая, установится малооблачная и солнечная погода. Воздух прогреется до +12…+15 градусов, отмечает телеканал «360».

В беседе с RT в среду, 18 мая, специалист отметил, что в начале следующей недели осадков не ожидается. Кратковременные дожди могут пройти с 23-24 мая.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщал, что теплая погода без осадков вернется в столицу в воскресенье, 22 мая. Как отмечает «Москва 24», по прогнозам специалиста, до субботы, 21 мая, включительно в Москве будет облачная погода с прояснениями, ожидаются небольшие дожди.

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