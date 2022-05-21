Немцы потребовали отставки главы МИД ФРГ после слов о «разрушении» России

В Германии сторонники бывшего председателя Социал-демократической партии Оскара Лафонтена осудили высказывание главы МИДа Анналены Бербок о «разрушении России». В комментариях к посту Лафонтена в соцсети 21 мая о том, что язык Бербок напоминает язык нацистов и наверняка понравился бы лидеру Третьего рейха, жители Германии полностью согласились с ним.

«Спасибо вам, господин Лафонтен, хоть один разумный голос среди прочего мрака», — поддержали бывшего политика.

«Верно, Бербок за ее заявления следует отправить в отставку досрочно», — согласился другой пользователь.

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Другой комментатор заметил, что угрозы, подобные той, что исходят от Бербок, только «усиливают ненависть русских к Германии», что может иметь очень плачевные последствия для страны. Еще один соотечественник предположил, что Германии понадобятся десятилетия, чтобы восстановиться, учитывая, «сколько зла уже натворили «Зеленые», добавляет «Газета.Ru».

Ранее в этот день Лафонтен сравнил слова Бербок о «разрушении» России с «языком нацистов», а кроме того, раскритиковал заявление министра о том, что в планы ФРГ входит отказ от нефти и газа России. Кроме того, бывший руководитель Социал-демократической партии ФРГ назвал Бербок «оливково-зеленым министром иностранных дел» и заявил, что нет политиков глупее ее.

10 мая Бербок заявила о сокращении зависимости ФРГ от российских энергоресурсов до нуля и навсегда. В этот же день Reuters сообщило, что немецкое правительство разрабатывает порядок действий в случае отмены поставок энергоносителей из РФ. Отмечается, что в ФРГ опасаются одностороннего разрыва Россией экономических отношений в сфере энергетики.

14 мая глава МИД Германии также заявила, что сложившаяся ситуация на Украине грозит наступлением глобального голода. Она также отметила, что способствует этому якобы Россия, устроив сознательно «блокаду экспорта продовольствия».

8 мая появилась информация о том, что Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга «Зеленых» в немецком городе Вуппертале.