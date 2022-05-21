Реклама
Прямой эфир

Немцы потребовали отставки главы МИД ФРГ после слов о «разрушении» России

0
Фото: REUTERS/Marcus Brandt
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Германии сторонники бывшего председателя Социал-демократической партии Оскара Лафонтена осудили высказывание главы МИДа Анналены Бербок о «разрушении России». В комментариях к посту Лафонтена в соцсети 21 мая о том, что язык Бербок напоминает язык нацистов и наверняка понравился бы лидеру Третьего рейха, жители Германии полностью согласились с ним.

«Надо срочно выработать новую концепцию европейской безопасности»
Экс-помощник Генсекретаря ООН Ганс-Кристоф граф фон Шпонек — о бессмысленности санкций и необходимости новой политики в ЕС

«Спасибо вам, господин Лафонтен, хоть один разумный голос среди прочего мрака», — поддержали бывшего политика.

«Верно, Бербок за ее заявления следует отправить в отставку досрочно», — согласился другой пользователь.

Реклама

Другой комментатор заметил, что угрозы, подобные той, что исходят от Бербок, только «усиливают ненависть русских к Германии», что может иметь очень плачевные последствия для страны. Еще один соотечественник предположил, что Германии понадобятся десятилетия, чтобы восстановиться, учитывая, «сколько зла уже натворили «Зеленые», добавляет «Газета.Ru».

Ранее в этот день Лафонтен сравнил слова Бербок о «разрушении» России с «языком нацистов», а кроме того, раскритиковал заявление министра о том, что в планы ФРГ входит отказ от нефти и газа России. Кроме того, бывший руководитель Социал-демократической партии ФРГ назвал Бербок «оливково-зеленым министром иностранных дел» и заявил, что нет политиков глупее ее.

10 мая Бербок заявила о сокращении зависимости ФРГ от российских энергоресурсов до нуля и навсегда. В этот же день Reuters сообщило, что немецкое правительство разрабатывает порядок действий в случае отмены поставок энергоносителей из РФ. Отмечается, что в ФРГ опасаются одностороннего разрыва Россией экономических отношений в сфере энергетики.

14 мая глава МИД Германии также заявила, что сложившаяся ситуация на Украине грозит наступлением глобального голода. Она также отметила, что способствует этому якобы Россия, устроив сознательно «блокаду экспорта продовольствия».

8 мая появилась информация о том, что Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга «Зеленых» в немецком городе Вуппертале.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022