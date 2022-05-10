Германия сократит зависимость от российских энергоресурсов до нуля

Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до нуля, меры приняты навсегда. Об этом 10 мая на пресс-конференции в Киеве глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа», — сказала высокопоставленный дипломат.

По словам Бербок, зависимость ФРГ от российских энергоносителей навсегда сокращается до нуля.

Ранее 10 мая Reuters сообщило, что немецкое правительство разрабатывает порядок действий в случае отмены поставок энергоносителей из РФ. Подчеркивается, что в ФРГ опасаются одностороннего разрыва Россией экономических отношений в сфере энергетики.

В настоящее время Берлин ведет переговоры по поставкам газа и СПГ со странами Ближнего Востока. Накануне стало известно, что ФРГ и Катар столкнулись с разногласиями в ходе переговоров. Таким образом, поиск альтернативных поставщиков сырья затягивается на неопределенный срок.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы. По его словам, отказ от газа из РФ приведет к негативным последствиям в экономике и промышленности ФРГ.

28 марта вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны «большой семерки» отказались оплачивать газ российскими рублями. По его словам, государства — члены альянса готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа. Он заявил, что платежи в рублях за энергоносители неприемлемы и власти ФРГ намерены призывать компании не выполнять данное требование Москвы.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию России.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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