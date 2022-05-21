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В Румынии рассказали о планах отказаться от участия в «Евровидении»

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Фото: TASS/Zuma/Nderim Kaceli
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Румыния может отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение», а также рассматривает возможность подать в суд на Европейский вещательный союз из-за отмены оценок румынского жюри. Об этом 21 мая заявил директор телеканала TVR Дан Туртурикэ.

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«Я лично поддержу руководство TVR в вопросе отказаться от участия в «Евровидении», изучим вариант подать в суд на Европейский вещательный союз и потребовать возмещения ущерба, который был нанесен нашему имиджу», — написал он в соцсети.

По словам Туртурикэ, шесть стран были наказаны за то, что их жюри голосовали друг за друга в полуфинале. Организаторы «Евровидения» решили самостоятельно выставить оценки от этих стран.

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17 мая министр культуры Румынии Лучиан Ромашкану заявил, что необходимо, чтобы на результат «Евровидения» влияли только голоса зрителей, потому что члены жюри политизируют свои оценки.

Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2022» прошел в ночь на 15 мая. Украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» по результатам зрительского голосования стала победителем.

Глава румынской делегации Юлиана Марчук заявила, что организаторы конкурса изменили оценки румынского жюри в пользу Украины.

По ее словам, изначально 12 баллов были отданы исполнителям из Молдавии, однако во время оглашения результатов выяснилось, что организаторы конкурса аннулировали результаты на основании якобы манипулирования голосами и отдали высшую оценку украинцам.

Представители Азербайджана и Грузии тоже обвинили организаторов «Евровидения-2022» в подмене оценок. Так, обе страны настаивают, что отдали максимальные 12 баллов Украине, а не Великобритании, как было объявлено.

Как заявил «Известиям» политолог Владимир Шаповалов, победа украинской группы на музыкальном конкурсе лишний раз доказала его политизированность. После окончания холодной войны Запад через эту площадку продвигает нужные ему ценности либо необходимые политические силы, уточнил он.

В конце февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

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