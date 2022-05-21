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Рим и Берлин заявили о возможности открытия счетов в рублях без нарушения санкций

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Власти Италии и Германии сообщили своим компаниям о том, что те могут открывать рублевые счета для покупки российского газа без нарушения санкций против России. Это стало известно 20 мая из публикации Reuters.

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Источники агентства сообщили, что Рим получил от Брюсселя «разъяснения, как законно покупать российский газ», а Берлин в тесной координации с Евросоюзом рассказал импортерам газа в Германии, что они могут открывать счета в рублях для оплаты российского газа без риска нарушить санкции против России.

Как рассказали собеседники агентства, это произошло еще до того, как итальянская нефтегазовая компания Eni высказалась о намерении продолжать импорт российских энергоресурсов в мае даже при необходимости производить расчеты с поставщиком в рублях. Тогда сообщалось, что руководители компании одобрили этот шаг после заявления «Газпрома» о том, что рублевые платежи не противоречат введенным против Москвы ограничительным мерам.

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19 мая вице-премьер России Александр Новак рассказал, что уже около половины из 54 импортеров российского газа открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. Он также назвал введение оплаты за газ в рублях вынужденной мерой, уточнив, что это необходимо для сохранения экспортной выручки.

Как рассказал «Известиям» независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш 17 мая, новые правила оплаты российского природного газа оставляют определенные возможности для маневра, поэтому было добавлено звено в виде Газпромбанка. Он объяснил, что европейские компании переводят деньги на свой счет в Газпромбанке в евро, а банк конвертирует их в рубли. Получается, что оплата не может быть заблокирована западными санкциями, а компании продолжают платить в евро, «не теряя лицо».

В тот же день министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна оплатит поставку энергоносителя в евро на счет в Газпромбанке, а тот в свою очередь проведет конвертацию средств в рубли. Также стало известно, что французская энергокомпания Engie будет производить оплату за российский газ в евро. Глава концерна Катрин Макгрегор отметила, что компания получила решение, которое позволяет платить по контрактам в валюте, «что кажется приемлемым для «Газпрома» и соответствует санкциям».

Ранее, 14 мая, Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. В рекомендациях говорится, что санкции не запрещают открывать счет в банке, который отвечает за получение денег в обмен на поставки газа.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.

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