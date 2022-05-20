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Посол Украины в ФРГ рассказал, когда страну возьмут в НАТО

Посол Украины Мельник заявил, что страна может стать членом НАТО после завершения конфликта
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что государство может вступить в НАТО сразу после завершения конфликта в стране. Об этом он сказал 20 мая в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

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По словам Мельника, НАТО якобы остается единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире. Он считает, что подача заявки Украиной на вступление в альянс является логичным продолжением процесса расширения блока.

«Ясно одно: мы хотим как можно скорее вступить в НАТО. Это может произойти так же быстро, как в случае со Швецией или Финляндией. Потребовалось бы только чисто политическое решение, чтобы быстро интегрировать Украину в альянс», — передает его слова «Газета.Ру».

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Посол добавил, что инициатива вступления в НАТО со стороны Швеции и Финляндии может повысить шансы Украины быстро стать членом альянса.

Ранее, 18 мая, Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

Россия не раз указывала на дестабилизацию, которую несет за собой расширение НАТО. Несмотря на то что альянс заявляет себя как оборонительный, он стремительно расширяется в сторону России, размещая военную инфраструктуру у российских рубежей и вынуждая Москву отвечать на угрозу. Кроме того, РФ называла вероятное участие Украины в альянсе - красной линией и непосредственной угрозой безопасности России.

Как отметил 16 мая замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в альянс не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ. Помимо этого, он заявил, что возможное вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальному спору России с государством, входящим в альянс.

25 апреля стало известно, что Украина не будет вносить изменения в конституцию, где закреплен курс на вступление в НАТО.

До этого, 11 марта, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, в том числе пообещав Украине вступление в НАТО.

При этом в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт, что, несмотря на слова об открытых дверях, альянс не намерен принимать страну.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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