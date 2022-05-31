«Если тебя любит народ, будь любезен отрабатывать»

Национальные традиции народа — это фундамент государства, уверена народная артистка России Надежда Бабкина. Художественный руководитель театра «Русская песня» носит букву Z на лацкане жакета, принимает детей из Донбасса и не верит, что покинувшие Родину коллеги вернутся. Об этом она рассказала «Известиям», готовясь к Всероссийскому фестивалю-марафону «Песни России», который откроется 9 июня в Чувашии.

«Генетическая память формировалась не сегодня и не вчера»

— 2022-й объявлен Годом культурного наследия народов России. Как вы к этому относитесь? Неужели, чтобы на народное искусство обратили внимание, нужен указ президента?

— Я двумя руками и ногами за. Это так необходимо. Внимание к культурному наследию, мне кажется, не может быть ограничено только одним годом. Я работаю в народном жанре, для меня каждый год — Год культурного наследия. Могу заметить, что программа подготовлена обширная, только у меня пять серьезных мероприятий. А еще масштабные проекты — фестивали, конкурсы, концерты, научные конференции, поддержка народных художественных промыслов, реставрация памятников и многое другое.

Вы понимаете, какая вещь — СМИ мало обращают внимания на народное творчество, оно ведь не коммерческое, не рейтинговое. И относятся к нему как бы с пренебрежением, — «да ладно, что они там поют — три прихлопа, три притопа». А ведь национальные традиции любого народа, малого или большого, — это фундамент, основа государства. Именно они позволяют оценить, насколько богата страна харизмой, талантом, образованностью, воспитанием, эстетикой.

Если тебя любит_1 Надежда Бабкина в агентстве ТАСС после пресс-конференции российских эстрадных исполнителей, посвященной обсуждению текущей ситуации в отрасли и роли культуры во время вооруженных конфликтов Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Что для вас патриотизм?

— Патриотизм — не про то, когда в грудь себя бьешь — я патриот, а когда делами доказываешь. Народное творчество дает возможность почувствовать единение. Наши скрепы существуют как нематериальное культурное наследие. Мы же не можем руками это всё потрогать. Это генетическая память, и формировалась она не сегодня и не вчера.

— Можно ли уничтожить стремление к национальным традициям?

— Это невозможно. Хотим мы или нет, традиции передаются по наследству. Даже сегодня очень модная, креативная молодежь, услышав народную песню, начинает пританцовывать. Ножки и ручки сами собой идут в пляс. Хотя, знаете, периодически стесняются этого. Сдерживают себя, думают, что не стильно, не модно. И очень зря. Это Божий подарок. Как от этого можно отрекаться?

«С молодежью надо не заигрывать, а работать»

— Как сделать так, чтобы молодые не стеснялись своих корней?

— С молодежью надо не заигрывать, а работать. И работать с дошкольного возраста, пока еще ходить и говорить не научились. Воспитание никто не отменял. Не надо сваливать всё только на школу. Понимание, кто мы есть, получаешь прежде всего из семьи.

Мы должны друг к другу ездить в гости, обмениваться традициями, смотреть, как и что происходит на другом конце страны. Вот я создала фестиваль «Песни России». 16 лет уже езжу по стране. В этом году нас ждут в Чувашии и в Крыму. Сколько есть национальностей в этих регионах — все сближаются вокруг русского.

Если тебя любит_3 Певица Надежда Бабкина выступает на концерте «Песни военных лет» Фото: Global Look Press/Pavel Kashaev

— Когда вас ждать поклонникам?

— С 9 по 18 июня Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» принимает Чувашия. Благотворительные концерты состоятся на центральных площадках городов и поселков этой гостеприимной республики. Маршрутными точками станут Новочебоксарск, Комсомольское, Янтиково, Чебоксары, Батырево, Вурнары, Цивильск, Красные Четаи, Кугеси и Козловка. Еду туда и уже заранее знаю, что площади будут заполнены. День России мы тоже отметим в Чувашии.

— Это будет бесплатно?

— Конечно. На такие проекты нельзя продавать билеты. Люди приходят, во-первых, на меня посмотреть, кто я такая, про что говорю. Я несу за это ответственность. Во-вторых, кроме «Русской песни» в концертах принимают участие яркие самобытные творческие коллективы со всей страны — хоровые и танцевальные, профессиональные и «самоделки» .

Если тебя любит_2 Певица Надежда Бабкина во время заседания Совета при президенте РФ по делам казачества в администрации президента РФ Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

— Кто такие «самоделки»?

— Самодеятельные коллективы. Мы же все оттуда вышли. Во время марафона мы вместе с солистами ансамбля «Русская песня» проведем мастер-классы для самодеятельных артистов, будут творческие встречи со зрителями. Если мы не будем друг друга поддерживать, кто нас поддержит? В Год культурного наследия я должна сделать больше, чем могу.

— Рискуете надорваться?

— Верю, если что-то хочешь доброе сделать, Бог дает не только мысли, но и силы. Понимаешь, куда надо двигаться. Народ это видит, ценит.

«Патриотизм во мне воспитали родители»

— Кто-то слово «патриотизм» считает ругательством. Как вы к этому относитесь?

— Никак. Я чистой воды патриот своей страны. Патриотизм во мне воспитали родители. Папа у меня до Берлина дошел. Дед был на Японской войне. Мама была радисткой на фронте . Я в курсе всей этой ситуации сызмальства. Не понаслышке, а по рассказам близких людей. Я знала героев, научилась сострадать, понимать. В обратном меня переубедить никто не сможет.

Я высказалась по поводу военной спецоперации. Сказала следующее: обсуждать указ президента мы не имеем права. Это — к исполнению. Пожалуйста, будьте любезны. Выложила сразу пост в поддержку. Считаю, что как никогда нам всей страной надо сплотиться и мыслить в одном направлении, в поддержку этого решения, победы спецоперации. Тут же меня стали проклинать, ч то я такая-сякая. Я всё это заблокировала, все эти разговоры. Ни с кем не переписывалась.

Если тебя любит_4 Художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина во время своего юбилейного концерта Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— В дискуссии решили не вступать?

— Смысла нет никакого. Это путь в никуда. По окончании наших спектаклей в театре «Русская песня» я обращаюсь к зрителям. Говорю про наши национальные скрепы, про корни и традиции, про то, как формировалась наша Русь. Рассказываю, кто нам в наследство оставил чувство победоносности, гордости за свою страну. И еще говорю об умении нести ответственность. Неужели мы, живущие сегодня, хуже своих родителей? Неужели мы не сможем одолеть всё то, что одолевали они?

Никто не отнимал у нас сострадание, сочувствие, любовь, доброту. Когда я говорю: «Давайте все подумаем об этом, вспомним своих родителей, поаплодируем нашим ребятам на фронте, думая о них, чтобы они поскорее завершили эту операцию», зал встает и скандирует. И так после каждого спектакля. Если тебя любит народ, ты народный артист, будь любезен отрабатывать

«Я не ожидала, что у них внутри трушина»

— У вас на груди буква Z. Владимир Машков получил поток хейта за то, что на фасаде Театра Олега Табакова, которым руководит, ее разместил.

— Мне всё равно, что думают обо мне и о том, что я ношу. Хочется хейтеров спросить: а ты сам-то что сделал для страны? Плевать в лицо народу нельзя. Моя позиция абсолютно непоколебима.

— Сейчас в московских театрах можно встретить детей из ДНР и ЛНР. К вам в театр они приходят?

— Мы тоже приглашаем детей из Донецка и Луганска, детей наших военных. Я сама звоню главам регионов, прошу помочь детям добраться в театр. Когда выхожу в фойе их встречать, понимаю: главное — ни о чем не спрашивать. Только руки размахнуть и сказать: «Ну давайте, идите ко мне» . Они все бегут, обнимают меня, а я их. Мамы стоят в сторонке и плачут.

Если тебя любит_5 Выступление Надежды Бабкиной на фестиваль-марафоне «Песни России» Фото: TASS/URA.RU/Алексей Андронов

— Вам тоже, наверное, сложно сдержаться в такой ситуации.

— А я должна держаться. Комок в горле. Подзываю малышню, потому что они не решаются подойти. Без слов стоим молча и обнимаемся. Это дороже всего. А после спектакля устраиваем чаепитие. Детки начинают проявлять активность, интерес к спектаклю, спрашивают про героев, которых видели на сцене. А глаза всё равно грустные.

Они же все прятались по подвалам. Росли при обстрелах. Канонада для них была нормой. Я наблюдала, как они едят. Не хватают всё подряд, не жадничают. Берут очень аккуратно. Спрашиваю: «Ты будешь вот это? Давай, котлетку положу». — «Спасибо. Ну… половинку».

А женщины все седые. Красивое лицо, лет 35, а ощущение, что все 65. Сердце кровью обливается. Люди за восемь лет постарели. А рядом сидит пожилая женщина. К ней девочка обращается: «Мама-бабушка, можно я возьму печенье?» — «Да-да, милочка». И женщина говорит мне: «Она меня называет мамой-бабушкой, потому что у нее нет никого. Родители погибли». И эта женщина приютила девочку, воспитывает. Таких историй не одна и не две, их сотни.

— Вы бывали на войне?

— Я бывала в горячих точках: в Афганистане, Чечне, Югославии, Осетии. Видела своими глазами всё и не хочу, чтобы мои внуки и другие дети про это знали . Надо сделать всё для того, чтобы мы были гораздо убедительнее, мощнее и сильнее.

Если тебя любит_6 Художественный руководитель театра Надежда Бабкина во время премьеры музыкального спектакля по произведениям А.П. Чехова и М.М.Зощенко в постановке режиссера Романа Самгина на сцене Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Как противостоять вранью и лжи?

— Надо просто делать свое дело. Независимо от того, что тебя блокируют, что о тебе говорят. Переубеждать никого не надо. Бессмысленно свою энергию на это тратить.

— Некоторые ваши коллеги уехали за границу и оттуда шлют «приветы».

— Это их выбор. Мне казалось, что они очень содержательные и образованные люди. Я не ожидала, что у них внутри трушина. Я с ними не общаюсь.

— А если они вернутся, будете с ними общаться?