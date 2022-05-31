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«Если тебя любит народ, будь любезен отрабатывать»

Народная артистка России Надежда Бабкина — об уехавших коллегах, генетической памяти и настоящем патриотизме
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Национальные традиции народа — это фундамент государства, уверена народная артистка России Надежда Бабкина. Художественный руководитель театра «Русская песня» носит букву Z на лацкане жакета, принимает детей из Донбасса и не верит, что покинувшие Родину коллеги вернутся. Об этом она рассказала «Известиям», готовясь к Всероссийскому фестивалю-марафону «Песни России», который откроется 9 июня в Чувашии.

«Генетическая память формировалась не сегодня и не вчера»

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— 2022-й объявлен Годом культурного наследия народов России. Как вы к этому относитесь? Неужели, чтобы на народное искусство обратили внимание, нужен указ президента?

— Я двумя руками и ногами за. Это так необходимо. Внимание к культурному наследию, мне кажется, не может быть ограничено только одним годом. Я работаю в народном жанре, для меня каждый год — Год культурного наследия. Могу заметить, что программа подготовлена обширная, только у меня пять серьезных мероприятий. А еще масштабные проекты — фестивали, конкурсы, концерты, научные конференции, поддержка народных художественных промыслов, реставрация памятников и многое другое.

Вы понимаете, какая вещь — СМИ мало обращают внимания на народное творчество, оно ведь не коммерческое, не рейтинговое. И относятся к нему как бы с пренебрежением, — «да ладно, что они там поют — три прихлопа, три притопа». А ведь национальные традиции любого народа, малого или большого, — это фундамент, основа государства. Именно они позволяют оценить, насколько богата страна харизмой, талантом, образованностью, воспитанием, эстетикой.

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Надежда Бабкина в агентстве ТАСС после пресс-конференции российских эстрадных исполнителей, посвященной обсуждению текущей ситуации в отрасли и роли культуры во время вооруженных конфликтов

Надежда Бабкина в агентстве ТАСС после пресс-конференции российских эстрадных исполнителей, посвященной обсуждению текущей ситуации в отрасли и роли культуры во время вооруженных конфликтов

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Что для вас патриотизм?

— Патриотизм — не про то, когда в грудь себя бьешь — я патриот, а когда делами доказываешь. Народное творчество дает возможность почувствовать единение. Наши скрепы существуют как нематериальное культурное наследие. Мы же не можем руками это всё потрогать. Это генетическая память, и формировалась она не сегодня и не вчера.

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— Можно ли уничтожить стремление к национальным традициям?

— Это невозможно. Хотим мы или нет, традиции передаются по наследству. Даже сегодня очень модная, креативная молодежь, услышав народную песню, начинает пританцовывать. Ножки и ручки сами собой идут в пляс. Хотя, знаете, периодически стесняются этого. Сдерживают себя, думают, что не стильно, не модно. И очень зря. Это Божий подарок. Как от этого можно отрекаться?

«С молодежью надо не заигрывать, а работать»

— Как сделать так, чтобы молодые не стеснялись своих корней?

С молодежью надо не заигрывать, а работать. И работать с дошкольного возраста, пока еще ходить и говорить не научились. Воспитание никто не отменял. Не надо сваливать всё только на школу. Понимание, кто мы есть, получаешь прежде всего из семьи.

Мы должны друг к другу ездить в гости, обмениваться традициями, смотреть, как и что происходит на другом конце страны. Вот я создала фестиваль «Песни России». 16 лет уже езжу по стране. В этом году нас ждут в Чувашии и в Крыму. Сколько есть национальностей в этих регионах — все сближаются вокруг русского.

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Певица Надежда Бабкина выступает на концерте «Песни военных лет»

Певица Надежда Бабкина выступает на концерте «Песни военных лет»

Фото: Global Look Press/Pavel Kashaev
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— Когда вас ждать поклонникам?

С 9 по 18 июня Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» принимает Чувашия. Благотворительные концерты состоятся на центральных площадках городов и поселков этой гостеприимной республики. Маршрутными точками станут Новочебоксарск, Комсомольское, Янтиково, Чебоксары, Батырево, Вурнары, Цивильск, Красные Четаи, Кугеси и Козловка. Еду туда и уже заранее знаю, что площади будут заполнены. День России мы тоже отметим в Чувашии.

— Это будет бесплатно?

— Конечно. На такие проекты нельзя продавать билеты. Люди приходят, во-первых, на меня посмотреть, кто я такая, про что говорю. Я несу за это ответственность. Во-вторых, кроме «Русской песни» в концертах принимают участие яркие самобытные творческие коллективы со всей страны — хоровые и танцевальные, профессиональные и «самоделки».

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Певица Надежда Бабкина во время заседания Совета при президенте РФ по делам казачества в администрации президента РФ

Певица Надежда Бабкина во время заседания Совета при президенте РФ по делам казачества в администрации президента РФ

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

— Кто такие «самоделки»?

— Самодеятельные коллективы. Мы же все оттуда вышли. Во время марафона мы вместе с солистами ансамбля «Русская песня» проведем мастер-классы для самодеятельных артистов, будут творческие встречи со зрителями. Если мы не будем друг друга поддерживать, кто нас поддержит? В Год культурного наследия я должна сделать больше, чем могу.

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— Рискуете надорваться?

— Верю, если что-то хочешь доброе сделать, Бог дает не только мысли, но и силы. Понимаешь, куда надо двигаться. Народ это видит, ценит.

«Патриотизм во мне воспитали родители»

— Кто-то слово «патриотизм» считает ругательством. Как вы к этому относитесь?

— Никак. Я чистой воды патриот своей страны. Патриотизм во мне воспитали родители. Папа у меня до Берлина дошел. Дед был на Японской войне. Мама была радисткой на фронте. Я в курсе всей этой ситуации сызмальства. Не понаслышке, а по рассказам близких людей. Я знала героев, научилась сострадать, понимать. В обратном меня переубедить никто не сможет.

Я высказалась по поводу военной спецоперации. Сказала следующее: обсуждать указ президента мы не имеем права. Это — к исполнению. Пожалуйста, будьте любезны. Выложила сразу пост в поддержку. Считаю, что как никогда нам всей страной надо сплотиться и мыслить в одном направлении, в поддержку этого решения, победы спецоперации. Тут же меня стали проклинать, что я такая-сякая. Я всё это заблокировала, все эти разговоры. Ни с кем не переписывалась.

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Художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина во время своего юбилейного концерта

Художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина во время своего юбилейного концерта

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— В дискуссии решили не вступать?

— Смысла нет никакого. Это путь в никуда. По окончании наших спектаклей в театре «Русская песня» я обращаюсь к зрителям. Говорю про наши национальные скрепы, про корни и традиции, про то, как формировалась наша Русь. Рассказываю, кто нам в наследство оставил чувство победоносности, гордости за свою страну. И еще говорю об умении нести ответственность. Неужели мы, живущие сегодня, хуже своих родителей? Неужели мы не сможем одолеть всё то, что одолевали они?

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Никто не отнимал у нас сострадание, сочувствие, любовь, доброту. Когда я говорю: «Давайте все подумаем об этом, вспомним своих родителей, поаплодируем нашим ребятам на фронте, думая о них, чтобы они поскорее завершили эту операцию», зал встает и скандирует. И так после каждого спектакля. Если тебя любит народ, ты народный артист, будь любезен отрабатывать

«Я не ожидала, что у них внутри трушина»

— У вас на груди буква Z. Владимир Машков получил поток хейта за то, что на фасаде Театра Олега Табакова, которым руководит, ее разместил.

— Мне всё равно, что думают обо мне и о том, что я ношу. Хочется хейтеров спросить: а ты сам-то что сделал для страны? Плевать в лицо народу нельзя. Моя позиция абсолютно непоколебима.

— Сейчас в московских театрах можно встретить детей из ДНР и ЛНР. К вам в театр они приходят?

Мы тоже приглашаем детей из Донецка и Луганска, детей наших военных. Я сама звоню главам регионов, прошу помочь детям добраться в театр. Когда выхожу в фойе их встречать, понимаю: главное — ни о чем не спрашивать. Только руки размахнуть и сказать: «Ну давайте, идите ко мне». Они все бегут, обнимают меня, а я их. Мамы стоят в сторонке и плачут.

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Выступление Надежды Бабкиной на фестиваль-марафоне «Песни России»

Выступление Надежды Бабкиной на фестиваль-марафоне «Песни России»

Фото: TASS/URA.RU/Алексей Андронов

— Вам тоже, наверное, сложно сдержаться в такой ситуации.

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— А я должна держаться. Комок в горле. Подзываю малышню, потому что они не решаются подойти. Без слов стоим молча и обнимаемся. Это дороже всего. А после спектакля устраиваем чаепитие. Детки начинают проявлять активность, интерес к спектаклю, спрашивают про героев, которых видели на сцене. А глаза всё равно грустные.

Они же все прятались по подвалам. Росли при обстрелах. Канонада для них была нормой. Я наблюдала, как они едят. Не хватают всё подряд, не жадничают. Берут очень аккуратно. Спрашиваю: «Ты будешь вот это? Давай, котлетку положу». — «Спасибо. Ну… половинку».

А женщины все седые. Красивое лицо, лет 35, а ощущение, что все 65. Сердце кровью обливается. Люди за восемь лет постарели. А рядом сидит пожилая женщина. К ней девочка обращается: «Мама-бабушка, можно я возьму печенье?» — «Да-да, милочка». И женщина говорит мне: «Она меня называет мамой-бабушкой, потому что у нее нет никого. Родители погибли». И эта женщина приютила девочку, воспитывает. Таких историй не одна и не две, их сотни.

— Вы бывали на войне?

Я бывала в горячих точках: в Афганистане, Чечне, Югославии, Осетии. Видела своими глазами всё и не хочу, чтобы мои внуки и другие дети про это знали. Надо сделать всё для того, чтобы мы были гораздо убедительнее, мощнее и сильнее.

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Художественный руководитель театра Надежда Бабкина во время премьеры музыкального спектакля по произведениям А.П. Чехова и М.М.Зощенко в постановке режиссера Романа Самгина на сцене Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня»

Художественный руководитель театра Надежда Бабкина во время премьеры музыкального спектакля по произведениям А.П. Чехова и М.М.Зощенко в постановке режиссера Романа Самгина на сцене Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня»

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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— Как противостоять вранью и лжи?

— Надо просто делать свое дело. Независимо от того, что тебя блокируют, что о тебе говорят. Переубеждать никого не надо. Бессмысленно свою энергию на это тратить.

— Некоторые ваши коллеги уехали за границу и оттуда шлют «приветы».

— Это их выбор. Мне казалось, что они очень содержательные и образованные люди. Я не ожидала, что у них внутри трушина. Я с ними не общаюсь.

— А если они вернутся, будете с ними общаться?

— С осторожностью. Возможно. Но я не думаю, что они вернутся.

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