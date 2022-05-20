ВМФ России в 2022 году примет в свой состав 20 боевых кораблей

Военно-морской флот (ВМФ) России в этом году примет в свой состав 20 боевых кораблей. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

«Планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения», — сообщил Борисов, выступая на заседании Морской коллегии РФ.

Он добавил, что в рамках государственного оборонного заказа в 2021 году было заложено 10 кораблей и шесть судов обеспечения.

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21 марта сообщалось, что второй серийный атомный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр «Борей-А») «Генералиссимус Суворов» войдет в состав Военно-Морского Флота России в декабре 2022 года.

«Генералиссимус Суворов» и другие корабли 995А придут на смену лодкам проекта 667БДРМ и 667БДР, срок эксплуатации которых подойдет к концу в 2030 году.

Ранее, 10 февраля, стало известно о готовящейся передаче российскому ВМФ новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко». Корабль станет первым штатным носителем гиперзвуковой системы «Циркон».