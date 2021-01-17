Уплывут в прошлое: к концу десятилетия ВМФ радикально обновится

Морские стратегические ядерные силы РФ ждет обновление. Планируется, что к 2030 году все подводные ракетоносцы советской постройки будут сняты с вооружения и заменены новыми кораблями, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве . Впрочем, они уточнили, что эти сроки могут быть скорректированы в зависимости от графика поставок новых единиц. Поэтому, по словам собеседников «Известий», в настоящее время увеличивается количество новейших ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта «Борей». Как изменится морская составляющая российской ядерной триады в ближайшее десятилетие, для «Известий» разбирался военный историк Дмитрий Болтенков.

Ударными темпами

На днях стало известно, что, согласно заключенному в июле прошлого года контракту Минобороны и завода «Севмаш» на два ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955А, этим субмаринам будут присвоены имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» . Тем самым будет продолжена традиция присвоения имен выдающихся военных и политических деятелей России самому мощному оружию ВМФ. Эти корабли станут девятым и десятым представителями семейства лодок «Борей» с ракетами «Булава» .

По первоначальной программе поставки вооружений от 2011 года планировалось, что до 2020-го в состав флота будут введены восемь атомных подводных ракетоносцев типа «Борей». Однако произошедшие в 2014–2015 годах геополитические события заставили изменить приоритеты. Кроме того, стране пришлось реализовывать ряд широкомасштабных проектов, вроде Крымского моста. Произошли изменения в сроках сдачи таких крупных судостроительных объектов, как атомные подводные корабли. Следует отметить, что достаточно сильные в военном кораблестроении державы Англия и Франция свои атомные подводные лодки строят за вполне сравнимое время.

Уплывут в прошлое2 Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера «Юрий Долгорукий» на заводе «Севмаш», 2007 год Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Разработка нового поколения РПКСН проекта 955 «Борей» началась в 1980-х годах. Головная лодка «Юрий Долгорукий» была заложена в 1996-м . Изначально планировалось, что эти крейсеры будут нести на борту ракеты «Барк». Создание этого изделия вызвало проблемы, и лодку перепроектировали под новую ракету «Булава». Из-за этого крейсер «Юрий Долгорукий» вошел в состав ВМФ только в 2012 году. Затем последовали субмарины «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Эти три лодки строились с широким использованием корпусных конструкций и механизмов от аннулированного в начале 1990-х годов строительства лодок проектов 971 и 949А.

12 июня 2020 года в состав ВМФ РФ вошел подводный ракетный крейсер «Князь Владимир» — четвертый корпус серии. Он строился с нуля по новому проекту 955А. Эта субмарина открывает поколение 4+ . Еще четыре таких лодки находятся на строительстве на заводе «Севмаш». Это «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». Проект 955А существенно модернизирован в части снижения шумности, улучшения маневренности, повышения степени автоматизации. В лодке отсутствуют какие-либо импортные материалы и механизмы. Внешне корпуса проекта 955А от 955 отличаются отсутствием горба. Аналогов таких подводных кораблей в иностранных флотах пока нет.

Современное состояние

Подводные лодки с баллистическими ракетами на борту обладают практически полной скрытностью при ведении патрулирования в глубинах Мирового океана, особенно при нахождении под арктическими льдами. Помимо скрытности они обладают практически полной неуязвимостью, тем более при нахождении лодки в защищенном силами ВМФ «бастионе». Обратной стороной эксперты называют проблемы доведения до лодки в глубинах сквозь толщу воды сигналов боевого управления . В российской военной доктрине атомные лодки относятся к ядерному резерву Верховного главнокомандующего и служат для гарантированного нанесения удара возмездия по противнику, совершившему ядерное нападение на РФ. Поэтому скорость доведения сигналов не является столь уж важным параметром.

Уплывут в прошлое1 Стратегическая атомная подводная лодка проекта 955А (класс «Борей-А») «Князь Владимир» в акватории Северодвинска на территории производственного объединения «Севмаш», 2019 год Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В настоящее время морские стратегические ракетно-ядерные силы России включают в себя две дивизии подводных крейсеров. 31-я — базируется в Гаджиево. В ее состав входят шесть крейсеров проекта 667БДРМ, а также «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир». В составе другой дивизии с номером 25 и местом базирования на Камчатке имеется одна еще советская лодка проекта 667БДР «Рязань» и две лодки проекта 955. «Рязань» вошла в состав ВМФ СССР в 1982 году. Недавно она прошла ремонт в Большом Камне, но 39 лет для подводного корабля — это уже многовато.

Лодки проекта 667БДРМ входили в состав ВМФ СССР в период 1984–1990 годов. Самой молодой из них уже 30 лет. Они неоднократно проходили средний ремонт и модернизацию. В 1990-х — начале 2000-х годов модернизация этих крейсеров была, по сути, единственной гарантированно финансируемой программой отечественного ВМФ. Для вооружения лодок этого семейства и лодок предыдущего проекта 667БДР были созданы ракеты, известные под названиями «Синева» и «Лайнер».

Из шести имеющихся в строю субмарин 667БДРМ «Брянск» в настоящее время проходит ремонт с продлением срока службы на три-четыре года, а вторая из построенных, «Екатеринбург», по некоторым сведениям, находится в отстое. Решение о выводе корабля из боевого состава принимается на основе конкретного технического состояния. Поэтому ранее этому может подвергнуться не самая старая из лодок.

При назначенном сроке службы в 25 лет бесконечно продлевать его нет возможности. Всё это означает, что к 2030 году лодки проекта 667БДРМ и 667БДР покинут боевой состав ВМФ России. Причем списание начнется уже в ближайшие два года. Но за это время им на замену придут «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов» . Лодка «Князь Олег» уже выведена из эллинга «Севмаш», ожидалась ее передача ВМФ в 2020 году. Вообще обычно лодка выводится из эллинга, когда она находится в технической готовности примерно на 90%. Затем она достраивается и идет на испытания.

Уплывут в прошлое3 Залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» с атомной подлодки «Владимир Мономах» в Охотском море, 2020 год Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

На прошедших в прошлом году учениях стратегических сил впервые был произведен пуск ракет «Булава» с лодки «Владимир Мономах» ТОФ. Это открывает дальнейший путь для перевооружения 25-й дивизии АПЛ на новые крейсеры. Уже известно, что второй и третий корпуса серии 955А войдут в состав этой дивизии. ВМФ в последнее время активно укрепляет как инфраструктуру системы базирования на Камчатке, так и ее оборону. Камчатская группировка Вооруженных сил России получает новые корветы и тральщики. Существенно укреплены силы противодиверсионной обороны. Идет развитие береговых войск и сил противовоздушной обороны полуострова.