Спасти «Адмирала»: носителей гиперзвукового оружия защитят от субмарин

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» получат непробиваемую защиту от субмарин. Новейшие фрегаты «адмиральской серии» — проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» — оснастят уникальным оружием для борьбы с подводными лодками. Эти корабли станут первыми в ВМФ России, на борту которых появятся такие мощные ракеты-торпеды. В отличие от других средств борьбы со «стальными акулами», эти боеприпасы могут поражать цели в радиусе десятков километров, отметили эксперты.

Фрегаты против лодок

Командование ВМФ определилось с тем, какие корабли оснастить новейшей разработкой для борьбы с субмаринами — противолодочными управляемыми ракетами (ПЛУР). Первыми их примут на борт фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Не исключено, что новинка пополнит арсеналы кораблей «адмиральской серии» уже в следующем году.

ПЛУР — самое опасное оружие для подводных лодок. Глубинные бомбы имеют невысокую точность, а у торпед сравнительно небольшая дальность действия. Ракету же можно запустить на десятки километров. Когда она попадает в заданный район, от нее отделяется малогабаритная торпеда, которая самостоятельно ищет подводный объект и поражает его.

В августе прошлого года «Известия» сообщали, что разработка находится в высокой степени готовности. Позднее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что перспективный комплекс запущен в опытно-серийное производство, а его испытания планируют завершить в 2020-м. 18 октября этого года пресс-служба Северного флота отчиталась об успешном тестовом пуске противолодочной ракеты с фрегата «Адмирал Касатонов» в акватории Баренцева моря. Стрельба проводилась в рамках квалификационных испытаний и была признана успешной.

Как рассказал «Известиям» ведущий эксперт Центра военно-морского анализа Михаил Кофман, для современного военного корабля нет ничего более смертоносного, чем подводная лодка. И нет более быстрого способа потерять корабль, чем позволить субмарине приблизиться на расстояние торпедной атаки.

— Какими бы крупными, совершенными и технологичными ни были надводные корабли, главными хищниками океана остаются подводные лодки, — отметил эксперт. — Ведь субмарины несут на борту крылатые ракеты.

По словам Михаила Кофмана, наиболее эффективно такое оружие, когда корабль работает в связке с противолодочными самолетами. Авиация разбрасывает над районом гидроакустические буи, которые «слушают» подводную обстановку. Когда один из них обнаруживает шум субмарины, корабль пускает по этим координатам торпеду.

Такое оружие имелось еще у советского флота, однако тогда не было таких совершенных средств обнаружения, как сегодня, отметил бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. Корабли, по его словам, принимали координаты от самолетов или от другого корабля.

— У фрегатов проекта 22350 большая дальность обнаружения, которая позволяет им эффективно применять ракеты-торпеды, — рассказал эксперт «Известиям». — Когда ты обнаружил лодку на дистанции в 100 км, надо использовать это преимущество. Ей для торпедной атаки необходимо подойти на дистанцию 20 км, а ты упреждаешь действия экипажа субмарины. Если на фрегатах серии «Адмирал Горшков» гидроакустики будут добросовестно нести службу, а ракетчики правильно использовать свое оружие, то такой корабль всегда победит подводную лодку.

Ракеты-торпеды станут устанавливать на различных кораблях ближней и дальней морской зоны, а в перспективе будет создана модификация для размещения на противолодочных самолетах, полагает председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан 1-го ранга Игорь Курдин. При необходимости такое изделие может быть применено не только против подлодки, но и против выпущенной в корабль торпеды, отметил эксперт.

— Входя в дальнюю зону противолодочной обороны, командир субмарины считает, что надводные корабли еще достаточно далеко, — пояснил Игорь Курдин «Известиям». — У него еще нет такого острого чувства опасности, как на дистанции торпедной атаки. А когда ты еще даже не слышишь шум противолодочных кораблей, и вдруг на тебя движется торпеда, то в такой ситуации даже нет времени уклониться.

В воздухе и в море

ПЛУР помещается в универсальный транспортно-пусковой контейнер. В нем располагаются два модуля — стартовый и боевого управления, а также источник электропитания и ряд вспомогательных систем.

Контейнерная компоновка позволяет оснащать такими ракетами береговые линии, военно-морские базы, боевые корабли и суда различных классов, железнодорожные и автомобильные платформы. Подготовка транспортно-пускового контейнера к выстрелу занимает крайне мало времени, так как контакт с подлодкой зачастую длится минуты, а сама система достаточно проста в использовании.

Управляемая ракета может быть интегрирована в автоматизированные системы управления боевых судов и даже смешанных авиационно-корабельных соединений. Это позволяет использовать самолеты и вертолеты в качестве разведчиков, которые находят субмарины и дают целеуказания кораблям – носителям нового комплекса.

Фрегаты проекта 22350 сейчас находятся на стадии строительства. Головной корабль серии «Адмирал Горшков» уже вошел в состав ВМФ. Второй — «Адмирал Касатонов», с борта которого взлетела ПЛУР, — завершает госиспытания. Третий и четвертый — «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» — должны встать в строй в ближайшие два года. «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» планируется передать ВМФ в 2025–2026 годах.

Представители «адмиральской серии» — одни из самых мощных в составе российского флота. Новый универсальный корабельный стрельбовой комплекс (УКСК) 3С-14 позволяет им применять крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные «Оникс». А кроме того, эти фрегаты станут носителями не имеющих аналогов гиперзвуковых ракет «Циркон».