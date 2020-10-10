Дредноут XXI века: что означает успешный испытательный пуск «Циркона»

Событие, произошедшее 6 октября 2020 года, в будущем назовут началом новой эры в истории оружия. В этот день ВМФ России впервые провел комплексное испытание новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты 3М22 «Циркон» . О создании этого изделия впервые сообщил президент России Владимир Путин в марте 2018 года. Тогда, надо признать, большинство зарубежных экспертов не поверили сообщению о разработке в России такого оружия. Теперь же Минобороны пошло на беспрецедентный шаг: ведомство опубликовало не только видео старта ракеты, но и сообщило некоторые ее технические характеристики . В особенностях уникальной ракеты и ее возможностях разбирались «Известия».

Пять минут на поражение

В новейших системах вооружения зачастую секретным становится не только внутреннее устройство, но даже и сам внешний вид. На продемонстрированном военным ведомством ролике были в целом неплохо видны очертания ракеты «Циркон». Можно не сомневаться, что стоп-кадры видео запуска ракеты уже детально анализируются разведками и специалистами по оружию разных стран мира.

Как доложил Верховному главнокомандующему начальник Генштаба Валерий Герасимов, дальность полета составила 450 км, высота до 28 км, время 4,5 минуты, скорость 8 Махов. Из этого можно сделать вывод о том, что ракета после старта уходит в стратосферу, совершает в ней полет в зону нахождения цели и далее в пикировании осуществляет поражение заданного объекта противника . Боеголовка, скорее всего, представляет собой конструкцию из твердых сплавов металла. По известной из школьного курса физики формуле «масса на скорость в квадрате пополам» можно примерно представить объем высвобождающейся кинетической энергии такой ракеты при поражении цели. Ее хватит для гарантированного уничтожения достаточно крупного боевого корабля противника.

Важным является и то, что благодаря скорости в 8 махов становится возможным поражать цель в течение нескольких минут после ее обнаружения . Ракету, идущую на такой скорости и на такой высоте, противнику надо суметь обнаружить, классифицировать как угрозу, произвести захват системами управления оружия, осуществить пуск противовоздушной ракеты — и всё это менее чем за пять минут. Для существующих в настоящее время корабельных систем управления оружия и систем противокорабельной обороны это слишком мало.

Дредноут XXI века3 Первый запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в Белом море по морской цели в Баренцевом море Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Вероятным противникам России придется создавать новое поколение систем, способных бороться с такими сверхскоростными объектами . США нужно будет сильно потрудиться над обновлением становой системы управления оружием своих боевых кораблей, известной как Aegis, и ракетами ПВО семейства Standart. При этом система Aegis находится на вооружении не только кораблей США, но и большого количества стран — партнеров этого государства. Таким образом, создание нового оружия в России приведет к увеличению затрат ряда государств на борьбу с ним.

Не менее важным стало и испытание головки самонаведения ракеты. Многие специалисты выражали сомнения в возможности создания такой системы с учетом скорости полета ракеты и нахождения ее в стратосфере. Но российские специалисты успешно решили проблему.

Ракета на выбор

Другим важнейшим аспектом испытания новой ракеты «Циркон» стало то, что она была запущена с так называемой универсальной пусковой установки УКСК . С момента создания разнообразных корабельных ракет для каждой из них использовались свои. В 1970-х годах началась разработка подпалубных пусковых установок. Американцы сразу стали создавать универсальные, известные в настоящее время как Mark 41 Vertical Launching System. В такую пусковую можно загружать как крылатые ракеты Tomahawk, противовоздушные Standart, так и противолодочные ASROC.

Советский Союз пошел по несколько иному пути. Во времена СССР корабли получили только вертикальные пусковые установки для ракет ПВО «Форт». А разработка универсальных пусковых установок сильно затянулась в силу очевидных проблем 1990-х годов. В результате универсальная пусковая, с которой можно запускать несколько типов ракет, таких как крылатые «Калибр» или противокорабельные «Оникс» («Яхонт»), появилась на вооружении российских боевых кораблей только недавно. Отечественным оружейникам удалось создать новую ракету в таких габаритах , что ее можно разместить в этой пусковой установке без переделки. Что, безусловно, оказалось очень удачным и верным техническим решением.

Дредноут XXI века1 Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Старт ракеты «Циркон» 6 октября из такой УКСК стал еще одним подтверждением ее универсальности. Такие пусковые установки находятся на вооружении современных боевых российских кораблей, как, например, фрегаты проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», корветы проекта 20385 «Гремящий», малые ракетные корабли проекта 21631 «Град Свияжск» и 22800 «Мытищи». Соответственно, со всех них может стартовать «Циркон».

Ракета создается как многоцелевая по носителям, и габариты позволяют использовать ее не только с борта надводных кораблей, но и с пусковых установок подводных лодок семейства «Ясень» проекта 885 . Головная лодка «Северодвинск» уже находится в составе флота. Первая серийная «Казань» заканчивает свои испытания. В пусковых установках этих подводных крейсеров могут размещаться ракеты «Калибр» и «Оникс» («Яхонт»). Благодаря тому что «Циркон» создана в их габаритах, она может использоваться и с пусковых установок подводных крейсеров. Есть все основания полагать, что до конца года с борта лодки «Казань» может быть осуществлен старт новой ракеты.

В качестве носителей новых гиперзвуковых ракет могут рассматриваться и пусковые установки комплекса «Бастион» — основы береговых войск ВМФ России.

Дредноут XXI века Пусковая установка берегового ракетного комплекса «Бастион» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Советский Союз после окончания Второй мировой войны стал создателем нового вида оружия — противокорабельных ракет. Долгое время СССР был мировым лидером в создании таких систем. Первое в мире применение этого вооружения состоялось 21 октября 1967 года, когда катера ВМС Египта советской постройки ракетами П-15 потопили израильский эсминец «Эйлат».