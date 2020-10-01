Пришедший с севера: «Каракурт» успешно испытали в Арктике

ВМФ России завершил испытание новейшего малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт» в арктических широтах. Прежде было неизвестно, могут ли такие корабли действовать в условиях аномально низких температур и сложной погоды. Однако в ходе почти двухмесячного похода МРК «Одинцово» проекта 22800 успешно выполнил все задачи в Баренцевом и Белом морях и провел ракетные стрельбы. По словам экспертов, возможность перебросить малые корабли с крылатыми ракетами на борту с Балтики в Заполярье радикально увеличивает потенциал российской группировки в Арктике.

Малый с ракетами

Испытания МРК «Одинцово» в Баренцевом и Белом морях признаны успешными, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Корабль, отправленный в начале августа в северные широты, выполнил комплекс поставленных перед ним задач и по внутренним водным путям вернулся в Петербург несколько дней назад.

«Каракурты» — это небольшие по размерам корабли водоизмещением 800 т, обладающие внушительным арсеналом: они несут на борту крылатые ракеты «Калибр», 76,2-мм установку АК-176МА, а при необходимости могут быть оснащены противокорабельными ракетами «Оникс». В 2016 году в Сирии в ходе нанесения ударов по объектам террористов был произведен удачный пуск этих боеприпасов подвижным береговым ракетным комплексом «Бастион» по базам и командным пунктам боевиков.

Кроме того, на борту корабля базируются дроны «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. На флоте их планируют использовать в качестве авиационных разведчиков и наводчиков. БЛА позволят сделать стелс-корабли практически незаметными, поскольку для оценки окружающей обстановки можно поднять в небо беспилотники, а не включать радары, сигнал которых могут засечь РЛС вероятного противника.

МРК проекта 22800 оснащают современными комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи.

«Одинцово» — третий представитель серии, и в его конструкцию были внесены изменения. Главное отличие этого корабля от предшественников — наличие на борту морского варианта зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-М». Он состоит из восьми установок и двух шестиствольных 30-миллиметровых скорострельных автоматических пушек. Система может сбивать крылатые и противокорабельные ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

Планируется, что «Одинцово» войдет в состав 1-го гвардейского дивизиона 36-й бригады ракетных катеров Балтийского флота. Его корабли стоят в военно-морской базе в Балтийске (Калининградская область). Там уже несут службу первые МРК этого проекта — «Мытищи» и «Советск».

На все флоты

На Балтике нет необходимого простора для того, чтобы корабли могли выполнить ракетные пуски хотя бы вполовину максимальной дальности, отметил экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. Поэтому тестировать системы вооружения МРК пошли в северные моря. Однако то, что они успешно выполнили все задачи, в том числе в сложных погодных условиях, делает возможным их переброску на Северный флот, если возникнет такая необходимость.

— Испытания малых кораблей проходили в том числе в тяжелых погодных условиях — смотрели, как работает оружие при волнении моря пять–семь баллов, — пояснил адмирал «Известиям». — В случае обострения ситуации на Севере, если там окажутся крупные силы противника, МРК можно будет перебросить туда с Балтийского моря.

Валентин Селиванов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны несколько офицеров Северного флота удостоились звания Героя Советского Союза.

— Они воевали на совсем маленьких торпедных катерах. Выходили, группами атаковали конвои в районе границы с Норвегией, и очень успешно, — рассказал адмирал. — Для торпедной атаки надо подойти на расстояние три–четыре, максимум пять кабельтовых. Причем под огнем. А для катера даже пулеметная очередь, прошившая борт, может стать причиной серьезных неисправностей. Василий Иванович Быков получил звезду Героя за то, что когда группа торпедных катеров атаковала охраняемый конвой, он на глазах у врага пронесся на расстоянии трех кабельтовых и поставил дымовую завесу. Сегодня его имя носит патрульный корабль проекта 22160.

МРК проекта 22800 считаются самыми массовыми и в то же время современными кораблями, которые поступают сегодня на флот. Всего для ВМФ заказано 18 «Каракуртов». По плану они должны быть поровну разделены между Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами.

Как ранее сообщали «Известия», одновременно с «Каракуртом» проверку водами северных морей проходил МРК «Зеленый дол» проекта 21631 «Буян-М». В район учений корабль, входящий в состав Балтийского флота, пришел по внутренним водным путям — через Неву, Ладожское озеро и Беломорско-Балтийский канал в Белое море. Находясь на Северном флоте, МРК совершил заходы в Северодвинск и Североморск. Всего экипаж преодолел более 3,3 тыс. морских миль. В Белом море корабль провел боевой пуск крылатой ракеты «Калибр».

МРК «Зеленый дол» имеет водоизмещение 850 т и предназначен для уничтожения морских целей в прибрежной зоне. На его борту находятся восемь пусковых установок для крылатых ракет типа «Калибр» или противокорабельных «Оникс», а также артиллерийское вооружение. Кроме того, эти небольшие корабли оснащены внушительным разведывательным оборудованием и при необходимости могут быть включены в состав так называемых разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров.