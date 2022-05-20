В ГД предложили отменить возрастной предел для первого контракта на военной службе

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект об отмене возрастного предела для заключения контракта о прохождении военной службы. Об этом 20 мая говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Как отметили авторы проекта закона, в настоящее время граждане России могут заключить контракт с Минобороны, пока им не исполнилось 40 лет, иностранцы — 30 лет.



«Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, реализация таких подходов будет способствовать привлечению на военную службу специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским (медицинского обеспечения, инженерных подразделений, технического обслуживания, эксплуатации, связи и других).

Авторами инициативы стали председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

В конце апреля «Известия» сообщили, что солдатам-срочникам, до призыва получившим среднее профессиональное образование, могут разрешить заключать контракты с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Такой законопроект депутатов «Единой России» может быть принят Госдумой в мае.

Как отметил собеседник редакции, изменение образовательного ценза позволит ФСБ увеличить количество военнослужащих по контракту.