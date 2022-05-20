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McDonald’s продаст свой бизнес в России лицензиату Александру Говору

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Сибирский бизнесмен Александр Говор купит российскую часть сети быстрого питания McDonald's, о чем компания объявила 19 мая. Сумма сделки не разглашается.

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«В соответствии с этим соглашением Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald's и будет управлять ресторанами под новым брендом. Соглашение по-прежнему зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов, и ожидается, что его закрытие произойдет в ближайшие недели», — рассказала McDonald's.

По условиям сделки говор возьмет на себя обязательства по финансированию текущих отношений российской части McDonald's с коммунальными службами, поставщиками и арендодателями. Также покупатель сохранит рабочие места всем сотрудникам сети минимум на два года с момента приобретения активов и профинансирует корпоративным сотрудникам из 45 стран их зарплату до закрытия сделки.

19 мая источники «Известий» сообщали о том, что сеть McDonald's готова вновь открыться в июле. Также собеседники «Известий» рассказали, что на приобретение сети претендовали российский и казахский бизнесмены, а также менеджмент компании.

16 мая источник, близкий к McDonald's, заявил «Известиям», что в компании договорилась о передаче бизнеса в РФ с одним из своих российских партнеров. Сеть не сократится, будут работать все рестораны, говорил собеседник. В Минпромторге подтвердили факт проведения переговоров по поводу продажи бизнеса. Решение достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке ведомства.

В тот же день источник «Известий» сообщил, что руководство сети, несмотря на заявление об уходе с российского рынка, надеется вернуться в страну.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с «Известиями» предположил, что верно подобранная ниша и правильное название могут серьезно улучшить бизнес-показатели сети. Он уточнил, что продажа сети ресторанов и их открытие с новым названием в РФ в краткосрочной перспективе отразятся на бизнесе, поскольку McDonald's — мировой бренд, который сам по себе привлекает внимание потребителя.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг будет оказывать российскому собственнику активов McDonald's в РФ содействие в налаживании работы.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объяснялось возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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