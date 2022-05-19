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Пентагон раскрыл планы по отправке военных США в Финляндию и Швецию

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Военные США
Фото: REUTERS/Air Force/Senior Airman Daniel Hernandez
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США ведут диалог с Финляндией и Швецией о возможности отправки американских войск на их территорию, но окончательного решения по данному вопросу нет, заявил в четверг, 19 мая, официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

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«Обсуждения продолжаются, и мы пока не пришли к конечному решению. Мы уверены: когда возникнет необходимость в каких-либо конкретных гарантиях безопасности, мы их предоставим», — сказал он.

Кирби добавил, что Вашингтон решительно поддерживает заявки обоих государств на вступление в Североатлантический альянс и готов помогать в обеспечении безопасности стран в период рассмотрения инициатив.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в среду, 18 мая.

Россия неоднократно указывала на риск дестабилизации, которую несет за собой расширение НАТО. Несмотря на то что альянс заявляет себя как оборонительный, он стремительно расширяется в сторону России, размещая военную инфраструктуру у российских рубежей. Это вынуждает Москву отвечать на угрозу.

Президент России Владимир Путин 16 мая подчеркнул, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить за тем, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

При этом 31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что любое вмешательство стран альянса в ситуацию на Украине крайне опасно, так как может привести к эскалации. Он заявлял, что отправка войск НАТО на Украину приведет к прямому столкновению альянса с Россией.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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