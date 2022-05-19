Прямой эфир

Рогозин рассказал о разрушительной силе межконтинентальной ракеты «Сармат»

0
Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лишь одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может уничтожить половину берега континента. Об этом в четверг, 19 мая, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Смена пришла: что известно о баллистической ракете «Сармат»
Новое оружие РВСН разрабатывалось много лет

«Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится», — сказал он на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

24 апреля командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев заявил, что «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми блоками «Авангард».

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Как отметил президент России Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. Российский лидер подчеркнул, что данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

В сентябре прошлого года Рогозин выразил надежду, что России не придется прибегать к использованию «Сармата». Однако, по его словам, наличие такого потенциала обеспечивает страну на 30–40 лет «абсолютно спокойной независимой жизни граждан».

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022