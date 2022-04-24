МО заявило о возможности оснащения «Сармата» гиперзвуковыми блоками 

Стратегическую ракету «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми блоками «Авангард». Об этом в воскресенье, 24 апреля, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев.

По его словам, «Авангард» открыл эру гиперзвукового оружия. В настоящий момент подобные комплексы стоят на боевом дежурстве только в РФ.

«Что касается «Сармата», это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель. Он намного мощнее носителя «Авангарда». И он создавался и в том числе для боевого оснащения «Авангарда», с учетом того, что их количество (боевых блоков. — Ред.) на этом комплексе может быть больше», — заявил Каракаев в эфире телеканала «Россия-1».

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. К перевооружению на новый ракетный комплекс уже готовят головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.