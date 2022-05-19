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МВД РФ объявило в розыск главарей группировки «Азов» Величко и Немичева

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Фото: соцсети
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МВД России объявило в розыск главарей украинской радикальной националистической группировки «Азов», в отношении участников которой в РФ возбуждены уголовные дела, Сергея Величко и Константина Немичева. Информация об этом следует из ведомственной базы разыскиваемых.

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Отмечается, что оба разыскиваемых по уголовной статье — уроженцы Харькова: Величко, 1994 года рождения, а Немичев на два года младше.

В Следственном комитете России прежде сообщали, что следствие располагает данными о причастности командиров «Азова» пыткам и к посягательству на жизнь не менее восьми российских военнослужащих.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что боевики «Азова» продолжают сдаваться в плен. По данным ведомства, за минувшие сутки в плен сдались 694 бойца, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее, 16 мая, в Мариуполе на базе группировки «Азов» обнаружили литературу, героизирующую международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева. В частности, на базе боевиков нашли книгу «Философия силы» современного украинского писателя, политика и общественного деятеля Романа Коваля. Она представляет собой сборник статей, в которой в качестве новых национальных героев Украины воспеваются международные террористы.

До этого, в конце апреля, сообщалось, что росгвардейцы нашли в школе в Харьковской области учебники с пропагандой идей нацизма, которые были созданы на основе методичек НАТО по ведению боев.

Как заявил 1 мая глава МИД России Сергей Лавров, американцы и особенно канадцы сыграли ведущую роль в том, чтобы готовить ультрарадикальные, откровенно неонацистские подразделения на Украине. Все эти годы цель состояла в том, чтобы неонацисты вливались в регулярные Вооруженные силы Украины. Таким образом, в каждом подразделении боевики из «Азова» играли ведущую роль. По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский использует неонацистов для борьбы с Россией.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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