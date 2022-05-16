На базе «Азова» нашли героизирующую террористов Басаева и Радуева книгу

В Мариуполе на базе радикальной националистической группировки «Азов», против бойцов которой в России возбуждены уголовные дела, обнаружили литературу, героизирующую международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева. Об этом сообщает в понедельник, 16 мая, корреспондент «РИА Новости».

В частности, на базе боевиков нашли книгу «Философия силы» современного украинского писателя, политика и общественного деятеля Романа Коваля. Она представляет собой сборник статей, в которой в качестве новых национальных героев Украины воспеваются международные террористы. Еще до майдана Коваль становился лауреатом многих национальных литературных премий страны, а в 2018 году ему был вручен орден «Солидарность» запрещенной в России экстремистской организацией «Правый сектор».

Книга напечатана одним из корпусов «Азова». Согласно информации на обложке, она рекомендована для изучения в средних и высших учебных заведениях минобороны, Нацгвардии. МВД и патрульной полиции Украины.

Накануне сообщалось, что на мариупольской базе «Азова» было найдено пособие по оказанию неотложной медицинской помощи в условиях ведения боевых действий. За его основу взята американская программа CLS — Combat Lifesaver. Это официальный курс медицинской подготовки в полевых условиях, проводимый американской армией. Пособие датировано 2016 годом. В нем указано, что учебник является сборником опыта и знаний батальона «Азов», полученных им за время своего существования, в частности во время карательных операций на Донбассе в 2014–2016 годов, а также в Мариуполе, Иловайске, Широкино, Марьинке.

Ранее, в конце апреля, в одной из школ Харьковской области были обнаружены учебники с пропагандой идей нацизма, которые были созданы на основе методичек НАТО по ведению боев.

Как заявил 1 мая глава МИД России Сергей Лавров, американцы и особенно канадцы сыграли ведущую роль в том, чтобы готовить ультрарадикальные, откровенно неонацистские подразделения на Украине. Все эти годы цель состояла в том, чтобы неонацисты вливались в регулярные Вооруженные силы Украины. Таким образом, в каждом подразделении боевики из «Азова» играли ведущую роль. По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский использует неонацистов для борьбы с Россией.