Почти 30 тыс. цветов высадят вдоль дорог в Мурманске

В Мурманске вдоль дорог высадят цветы. Городское управление дорожного хозяйства ищет поставщика рассады. На эти цели из бюджета выделят 1 млн 58 тыс. рублей.

На эту сумму заказчик планирует приобрести 29 940 растений. Закупят синюю, красную и белую виолы, маргаритки, приморский крестовник, петунии, декоративную капусту и лобулярию морскую.

Поставка пройдет в два этапа. Первый завершится до 29 июля, а второй — до 5 августа, пишет ИА «Би-порт».

Ранее сообщалось, что в Мурманской области внедрят систему «Безопасный город». Цель — повышение общего уровня общественной безопасности. Речь идет о реализации федеральной концепции комплексной системы безопасности.