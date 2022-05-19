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Почти 30 тыс. цветов высадят вдоль дорог в Мурманске

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В Мурманске вдоль дорог высадят цветы. Городское управление дорожного хозяйства ищет поставщика рассады. На эти цели из бюджета выделят 1 млн 58 тыс. рублей.

На эту сумму заказчик планирует приобрести 29 940 растений. Закупят синюю, красную и белую виолы, маргаритки, приморский крестовник, петунии, декоративную капусту и лобулярию морскую.

Поставка пройдет в два этапа. Первый завершится до 29 июля, а второй — до 5 августа, пишет ИА «Би-порт».

Ранее сообщалось, что в Мурманской области внедрят систему «Безопасный город». Цель — повышение общего уровня общественной безопасности. Речь идет о реализации федеральной концепции комплексной системы безопасности.

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