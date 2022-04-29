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В Мурманской области внедрят систему «Безопасный город»

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В Мурманской области с целью повышения общего уровня общественной безопасности внедряется система «Безопасный город». О ходе реализации федеральной концепции комплексной системы безопасности рассказала в пятницу, 29 апреля, заместитель губернатора области, министр цифрового развития Александра Никипелова, передает информационное агентство «Би-порт».

«Безопасный город» состоит из семи подсистем. Центральной из них является комплекс средств автоматизации «Региональная платформа», позволяющая скоординировать межведомственное взаимодействие, а также объединить и систематизировать информацию. Эти опции сократят время реагирования на происшествия.

Уточняется, что в эксплуатацию планируется ввести 1400 камеры. Введение систем видеомониторинга и видеоаналитики позволит снизить уличную преступность и повысить уровень раскрываемости нарушений.

Кроме того, в области установят 65 постов фотовидеофиксации нарушений ПДД в целях обеспечения безопасности на дорогах. Отмечается, что на 60 постах уже завершен монтаж и пусконаладка, остальные пять установят до конца мая.

В министерстве цифрового развития региона также сообщили об установлении новых узлов системы оповещения для оперативного информирования населения об угрозах общественной безопасности и правопорядка.

Помимо этого, в области действует подсистема мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства, которая ведет регистрацию и учет инженерных сетей и потерь на них.

Никипелова заявила, что в регионе введут единую систему мониторинга и аналитики, которая будет включать в себя камеры наружного видеонаблюдения, камеры на объектах строительства и благоустройства.

По данным агентства, в рамках реализации внедрения комплекса «Безопасный город» планируется установить 4 тыс. устройств мониторинга.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что в России вырос спрос на камеры видеонаблюдения в полтора-два раза — граждане начали скупать эти устройства, опасаясь роста числа краж в период экономической неопределенности, рассказали «Известиям» участники рынка. В этом году, скорее всего, будет расти спрос на такую аппаратуру со стороны государства и бизнеса, отмечают эксперты: надо контролировать порядок на улицах и в подъездах, пресекать воровство в магазинах и на складах.

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