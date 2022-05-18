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СКР расследует новые обстрелы Курской и Белгородской областей

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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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Следственный комитет Российской Федерации расследует факты очередных обстрелов Белгородской и Курской областей с украинской стороны. Об этом журналистам рассказали в среду, 18 мая, в пресс-службе СКР.

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«По поручению председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина следователи задокументируют и расследуют очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сел в Белгородской и Курской областях», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что в этот день с территории Украины обстреляли село Солохи в Белгородской области, при котором пострадал один человек, а также из минометов с украинской стороны обстреляли село Алексеевка в Глушковском районе Курской области.

«Следователи СК России установят обстоятельства всех перечисленных преступлений, совершенных киевским режимом. Причастные к противоправным деяниям лица будут привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнули в Следственном комитете.

17 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка из крупнокалиберного оружия, пострадавших нет. Глава региона отметил, что были повреждены «три частных дома, припаркованный автомобиль <…>, а также здание школы».

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.

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