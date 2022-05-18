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Захарова заявила о переориентации экспорта энергоносителей России на Восток

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Россия активно разворачивает инфраструктуру поставок нефти газа и угля на Восток. Об этом 18 мая заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Потребуется переориентация российского нефтегазового экспорта. Конечно, это непростая задача, решение которой повлечет за собой изменение логистических цепочек. Россия активно разворачивает инфраструктуру для экспорта угля, нефти и газа на восток, как вы знаете», — отметила дипломат.

В ведомстве не сомневаются в том, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будет отмечаться спрос на российские энергоносители.

«Потребность в энергии в мире, особенно в АТР, будет стабильно расти, поэтому относительно спроса на российские энергоресурсы сомнений нет», — добавила она.

Она подчеркнула, что из-за антироссийских санкций физический объем экспорта российских углеводородов сократился. При этом, по словам Захаровой, из-за значительного роста цен ожидается, что по итогам текущего года доходы от нефтегазового экспорта не уменьшатся относительно предыдущих лет.

Также Захарова прокомментировала решение финской компании Fennovoima о прекращении сотрудничества с «Росатомом» по строительству АЭС в Финляндии. В ведомстве считают этот шаг политизированным.

«Считаем крайне политизированным решение заказчика. ‹...› Очевидно, во многом судьба этого экономического проекта была определена под давлением финских властей, а на них, соответственно, давили «заказчики из-за рубежа», — отметила дипломат.

Ранее в этот же день стало известно, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) был заблокирован. Среди ограничений этого пакета был пункт касательно эмбарго на импорт нефти из РФ. Однако не всем эта идея понравилась. Главы МИД стран ЕС несколько раз не могли прийти к общему решению из-за разногласий в этом вопросе. В частности, из-за твердой позиции Венгрии.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что стране необходимо стимулировать глубокую переработку нефти и уходить от простой модели ее добычи. По его мнению, необходимость заключается не просто в добыче нефти, важно «выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя».

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